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Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: "İstanbul'un ikinci Fatihi mi?"
Dün açıklanan Danıştay'ın kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla Ayasofya'yı yeniden ibadete açması dünya basınının bir numaralı gündemi haline geldi. Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması Avrupa basınında 'Erdoğan İstanbul'un ikinci Fatihi mi' ile yer buldu.
Giriş Tarihi: 11.07.2020
16:19
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
16:25
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