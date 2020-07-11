Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: "İstanbul'un ikinci Fatihi mi?"

Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: "'un ikinci Fatihi mi?"

Dün açıklanan Danıştay'ın kararı ve Başkan 'ın tarihi imzasıyla Ayasofya'yı yeniden ibadete açması dünya basınının bir numaralı gündemi haline geldi. Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması Avrupa basınında 'Erdoğan 'un ikinci Fatihi mi' ile yer buldu.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 16:25
Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: İstanbul'un ikinci Fatihi mi?

ABD'den Rusya'ya, Yunanistan'dan Filistin'e kadar her yerde yankı bulan ayasofya kararı dünya basınında da manşetlerde yer aldı.

Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: İstanbul'un ikinci Fatihi mi?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: İstanbul'un ikinci Fatihi mi?

Müslümanlar için 'un fethiyle birlikte çok büyük sembolik önemi olan Ayasofya, ilk olarak Ortodoks Hristiyanlar için bir manastır olarak inşa edildiği için bu inanca sahip kişiler için de kutsal olarak kabul ediliyor.

Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: İstanbul'un ikinci Fatihi mi?

Alman basını, Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi kararını değerlendirdi. Frankfurter Allgemeine, 'da bulunan Ayasofya'nın yeniden cami yapılacağını aktardı.

Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: İstanbul'un ikinci Fatihi mi?

Gazetenin başlığında "Erdoğan, ''un ikinci Fatihi' mi?" ifadesine yer verildi. Haberde, "Hiç şüphesiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yönde adım atacak." denildi.

Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: İstanbul'un ikinci Fatihi mi?

Yunanistan ve Rusya karara en sert tepkiyi gösterenler arasında yer alıyor.

Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: İstanbul'un ikinci Fatihi mi?

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, bu kararın sadece iki ülke ilişkilerini değil, Türkiye'nin AB sürecini de etkileyeceğini söyledi.

SON DAKİKA