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Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Bakan Albayrak'a büyük destek!

Hazine ve Maliye Bakanı 'a yönelik saldırılara karşı sosyal medyadan büyük destek gelmeye devam ediyor. Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagı binlerce destek mesajı aldı. Bakan Albayrak'a birçok milletvekili ve Bakan sosyal medyadan destek çıktı.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 14:07
Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Bakan Albayrak'a büyük destek!

TÜRKİYE'YE KARŞI KARŞI DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON

Türkiye'nin corona virüs sürecinde gösterdiği başarılı performansı ve salgının yarattığı ekonomik durgunluğa rağmen her geçen gün yükselen olumlu verilerini gölgelemek isteyenler yine döviz kuru üzerinden manipülasyona girişti.

Sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek yeni bir saldırı kampanyası başlatan çevrelere karşı Hazine ve Maliye 'a destek yağmaya devam ediyor.

Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagına binlerce mesajla destek yağdı.

Türkiye'ye döviz kuru üzerinden manipülasyon! İzzet Ulvi Yönter: "Çok büyük bir tezgah ve kumpasla karşı karşıyayız" | Video

Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Bakan Albayrak'a büyük destek!

Fuat Oktay- Türkiye CumhurBaşkanı Yardımcısı

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Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Bakan Albayrak'a büyük destek!

Ömer Çelik - AK PARTİ MKYK VE MYK ÜYESİ - PARTİ SÖZCÜSÜ

Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Bakan Albayrak'a büyük destek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Bakan Albayrak'a büyük destek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Bakan Albayrak'a büyük destek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Bakan Albayrak'a büyük destek!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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