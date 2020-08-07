Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Bakan Albayrak'a büyük destek!

TÜRKİYE'YE KARŞI KARŞI DÖVİZ KURU ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON

Türkiye'nin corona virüs sürecinde gösterdiği başarılı performansı ve salgının yarattığı ekonomik durgunluğa rağmen her geçen gün yükselen olumlu verilerini gölgelemek isteyenler yine döviz kuru üzerinden manipülasyona girişti.

Sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek yeni bir saldırı kampanyası başlatan çevrelere karşı Hazine ve Maliye Berat Albayrak'a destek yağmaya devam ediyor.

Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagına binlerce mesajla destek yağdı.

Türkiye'ye döviz kuru üzerinden manipülasyon! İzzet Ulvi Yönter: "Çok büyük bir tezgah ve kumpasla karşı karşıyayız" | Video