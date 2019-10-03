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  • ‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?

toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?

Başkanı 'nun; çalışmalarına çağrılmadığına yönelik yalanın Sözcü Gazetesi yazarı tarafından başlatıldığı, Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan İlhan Tanır ile 'li siyasiler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, BirGün Gazetesi ve Halk TV de yalana ortak oldu. CHP'li , , Haluk Koç, Mehmet Göker ve Gaye Usluer de; toplantısına Ekrem İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrılmadığına yönelik gerçek dışı bilgiyi paylaştı.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 03.10.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 19:20
‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?
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‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?
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‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?
‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?
‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?
‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?
‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?
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