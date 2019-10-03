‘Ekrem İmamoğlu AFAD toplantısına çağrılmadı’ yalanını kimler yaydı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; deprem çalışmalarına çağrılmadığına yönelik yalanın Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek tarafından başlatıldığı, Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan İlhan Tanır ile CHP'li siyasiler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi, Oda TV, BirGün Gazetesi ve Halk TV de yalana ortak oldu. CHP'li Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, Haluk Koç, Mehmet Göker ve Gaye Usluer de; AFAD toplantısına Ekrem İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrılmadığına yönelik gerçek dışı bilgiyi paylaştı.