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Engelliler ve ant içme heyecanı yaşadı... İşte o anlar!

Engellilerin heyecanı böyle yansıdı. İl Jandarma Komutanlığında temsili askerlik yapan 22 engelli, düzenlenen törenle yemin etti.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 15:35
Engelliler askerlik ve ant içme heyecanı yaşadı... İşte o anlar!

Engelli oldukları için bugüne kadar yapamayan 20 yaş üzerindeki 22 kişi, askerlik görevini yerine getirmek için sabah saatlerinde aileleriyle İl Jandarma Komutanlığına geldi. Jandarma kıyafeti giyerek, kısa süreliğine de olsa temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Engelliler askerlik ve ant içme heyecanı yaşadı... İşte o anlar!

Törene, Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ile engellilerin aileleri ve jandarma personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 22 engelli ellerini Türk bayraklarının ve silahların olduğu masaya koyarak ant içti.

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Engelliler askerlik ve ant içme heyecanı yaşadı... İşte o anlar!

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuh Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "İçtiğiniz bu ant, yaşamınız boyunca size güç ve inanç verecektir. Bu ant, sizden vatanseverlik, mertlik, fedakarlık beklemekte, güçlü Türk ordusunda bir gün de olsa disiplinli bir asker olmanızın yanında iyi bir Türk vatandaşı olmanızı ifade etmektedir. Bedensel engeliniz olsa da vatan ve millet aşkıyla dolu yüreğinizle aziz milletimiz ve topraklarımız için canınızı seve seve vermeye hazır olduğunuza inancım tamdır." diye konuştu.

Engelliler askerlik ve ant içme heyecanı yaşadı... İşte o anlar!

Engellilerin içtiği andın hayırlı olması temennisinde bulunan Göktaş, "Engelliler Haftası"nı da kutladı. Daha sonra Vali Şahin, birliğe ilk katılan jandarma er İlkay Cenkçi'ye terhis belgesi ile hediyesini verdi.

Engelliler askerlik ve ant içme heyecanı yaşadı... İşte o anlar!

Mehter takımının marşlar çalmasının ardından engelliler stantlardaki silahları inceledi ve askeri araçlara bindi.

Engelliler askerlik ve ant içme heyecanı yaşadı... İşte o anlar!
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Engelliler askerlik ve ant içme heyecanı yaşadı... İşte o anlar!
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