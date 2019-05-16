Engelliler askerlik ve ant içme heyecanı yaşadı... İşte o anlar!

Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuh Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "İçtiğiniz bu ant, yaşamınız boyunca size güç ve inanç verecektir. Bu ant, sizden vatanseverlik, mertlik, fedakarlık beklemekte, güçlü Türk ordusunda bir gün de olsa disiplinli bir asker olmanızın yanında iyi bir Türk vatandaşı olmanızı ifade etmektedir. Bedensel engeliniz olsa da vatan ve millet aşkıyla dolu yüreğinizle aziz milletimiz ve topraklarımız için canınızı seve seve vermeye hazır olduğunuza inancım tamdır." diye konuştu.