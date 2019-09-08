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Evlatları için oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine, sanatçılardan da destek geldi.

Giriş Tarihi: 08.09.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2019 15:32
Evlatları için oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteğini açıkladı.

Annelere kırmızı gül verip onlarla bir süre sohbet eden Yenilmez, yaptığı konuşmada, yaklaşık 100 yıl önce Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay'ın işgal edildiğini hatırlattı.

Evlatları için oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek

Düşmanın Diyarbakır'ı anaların dik duruşu nedeniyle işgal edemediğini dile getiren Yenilmez, "Sizin şu bulunduğunuz resim, 100 yıl öncenin intikamını almaya gelmiş düşmanlara verilmiş Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi ve Sünni analarının duruşu. Ben bunun için buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Annelerin yaptığı oturma eyleminin önemine işaret eden Yenilmez, şöyle dedi:

"Bu duruşunuzun bendeki karşılığı başka. Bizim gösteremediğimiz erkekliği siz gösterdiniz. Şu duruşunuz, dağdaki o evlatlarımızın da geleceğini ve istikbalini kurtarma duruşudur. Burada barışçıl bir duruş sergileniyor. O yüzden ben hepinizin ellerinden öpüyorum. Vakurunuzu bozmayın, sahipsiz olduğunuza inanmayın. 82 milyon değil, bütün ümmet sizin için dua ediyor. Milletim adına, ümmetim adına teşekkür ediyorum."

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Evlatları için oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek

"Birbirimizi hissetmek zorundayız"

Yenilmez, bazı annelerin sanatçılardan destek beklediğini belirtmesi üzerine, "Ben Sur'da da buradaydım. Bu benim vatanım, ecdadım yatıyor. Sanatçıları çağırmayı doğru bulmuyorum. Kimi nereye çağırıyorsunuz? Buraya gelmeyi kendine mesuliyet olarak bir insan hissetmiyorsa, senin çağrın ile buraya gelecekse gelmesin. Birileri bir yerlere giderken birbirine çağrı mı yapıyor? Görev ad ediyorlar ve orada bir araya geliyorlar. Biz birbirimizi hissetmek zorundayız, acılarımızla, hatalarımızla." ifadelerini kullandı.

Evlatları için oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Çocuklarını terör örgütünün elinden almak için oturma eylemi yapan annelere bazı sanatçılar, sosyal medya hesaplarından destek sundu.

Evlatları için oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek

Sanatçı Cenk Eren, "Anneler Direniyor" etiketiyle paylaştığı mesajında, "Diyarbakır'daki anneler inşallah sağ salim evlatlarına kavuşurlar."

Evlatları için oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek

Uğur Işılak ise "Evladı anasından çalan vicdansızlar... Anaların ahında boğulasınız" ifadelerine yer verdi.

Evlatları için oturma eylemi yapan annelere sanatçılardan destek

Şair Serdar Tuncer de mesajında, "Annelerle Beraberiz Ya Sen" etiketiyle oturma eylemi yapan annelerin fotoğrafını paylaştı.

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