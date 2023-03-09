Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 10:14

Firari müteahhittin röportajı ortaya çıktı: İnsanlara güzel yaşam alanı diye ölüm alanı satmış

Hatay'ın Antakya ilçesinde 85 kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı'nı yapan ve kentte inşa ettiği çok sayıda yapı depremde yerle bir olan Zorsu İnşaat'ın sahibi firari müteahhit Salih Zorsu'nun (44) 5 yıl önce verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Muhabirin, 'Türkiye deprem kuşağında. Bu doğrultuda nasıl bir işleyiş var?" sorusuna yanıtlayan Salih Zorsu, "Her kademede demir ve beton aldırıyoruz. Demir ve betondan sonra da incesinden de denetim altındayız. Bundan zevk alıyoruz açıkçası. Projeye uygunluğunu birebir sağlıyoruz. Denetimlerin de sürekli yapılmasını taraftarıyız" dediği ortaya çıktı.