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Haberler Galeri Firari müteahhittin röportajı ortaya çıktı: İnsanlara güzel yaşam alanı diye ölüm alanı satmış
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 10:14

Firari müteahhittin röportajı ortaya çıktı: İnsanlara güzel yaşam alanı diye ölüm alanı satmış

Hatay'ın Antakya ilçesinde 85 kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı'nı yapan ve kentte inşa ettiği çok sayıda yapı depremde yerle bir olan Zorsu İnşaat'ın sahibi firari müteahhit Salih Zorsu'nun (44) 5 yıl önce verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Muhabirin, 'Türkiye deprem kuşağında. Bu doğrultuda nasıl bir işleyiş var?" sorusuna yanıtlayan Salih Zorsu, "Her kademede demir ve beton aldırıyoruz. Demir ve betondan sonra da incesinden de denetim altındayız. Bundan zevk alıyoruz açıkçası. Projeye uygunluğunu birebir sağlıyoruz. Denetimlerin de sürekli yapılmasını taraftarıyız" dediği ortaya çıktı.

Ceyhan TORLAK
Firari müteahhittin röportajı ortaya çıktı: İnsanlara güzel yaşam alanı diye ölüm alanı satmış

Hatay'ın Antakya ilçesinde 85 kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı'nı yapan ve kentte inşaa ettiği çok sayıda yapı depremde yerle bir olan Zorsu İnşaat'ın sahibi firari müteahhit Salih Zorsu'nun (44) 5 yıl önce verdiği bir röportaj ortaya çıktı.

Firari müteahhittin röportajı ortaya çıktı: İnsanlara güzel yaşam alanı diye ölüm alanı satmış

Röportajında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olduğunu belirten Salih Zorsu, "2002'den bir firmada 2 yıl çalıştım. 2004'te kendi firmamı kurdum. Ağırlıklı olarak o günden beri ağırlıklı olarak yap sat üzerine hizmet vermekteyiz. Antakya içinde 3+1 üzerine konut üretimi yapıyorum. Öğrenci apartları da yapıyoruz.

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Firari müteahhittin röportajı ortaya çıktı: İnsanlara güzel yaşam alanı diye ölüm alanı satmış

Bugüne kadar 400'ün üzerinde apart teslim ettik. 4-5 yıldır da kullanılıyor. Güzel konut üretmeye çalışıp insanlara güzel yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz.

Firari müteahhittin röportajı ortaya çıktı: İnsanlara güzel yaşam alanı diye ölüm alanı satmış

Firmamızın birinci önceliği kalite. Güven ve taahhüt ettiğimiz zamanda işimizi layıkıyla teslim etmeye çalışıyoruz.

Firari müteahhittin röportajı ortaya çıktı: İnsanlara güzel yaşam alanı diye ölüm alanı satmış

Özellikle proje aşamasından sonra temelden izolasyon özen gösteriyoruz. Mantolama ve su izolasyonuna önem veriyoruz.

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