Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 27 Mayıs 1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi!

1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle !

1960 askeri darbesi sonucunda Türkiye'de demokrasi sekteye uğradı. Dörtlü Takrir hareketinin sonucunda CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kuran , Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü halka yeni bir umut oldu. ve ekibine karşı "Yeter: Söz milletin!" sloganıyla yola çıkan Adnan Menderes ve arkadaşları 1950 genel seçimlerinde %53.5 oy oranıyla mecliste 416 milletvekili elde etti. Bu başarı yalnızca Türkiye'de değil dünyada da büyük yankı buldu. Vatandaş devletiyle el ele gerek sosyal gerek ekonomik gerekse hukuk alanında en güzel günlerini yaşadı fakat 27 Mayıs 1960 darbesiyle bu gidişat son buldu! Haluk Perk'in "Görsellerle " kitabında 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin izlerini daha yakından görebileceksiniz...

Giriş Tarihi: 17.12.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:47
27 Mayıs 1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi!

17 Eylül 1961'de Türkiye'nin büyümesini istemeyen darbeciler tarafından idam edilen ; 1950 seçimleri sonrası yeni hükümetin başbakanı, Menderes ile aynı kaderi paylaşan isimlerden Hasan Polatkan Maliye Bakanı, Fatin Rüştü Zorlu ise Dışişleri Bakanı olmuştu. Bu günden sonra vatandaşın üzerindeki baskılar sona ermişti. Adnan Menderes, İnönü'nün mirası olan Türkçe ezanı kaldırdı ve camilerimizde ezan yeniden Arapça olarak okunmaya başladı. Buna benzer kültüren değişimlerin yolunu açan İnönü'nün yaptıkları Adnan Menderes tarafından düzeltildi vatandaş bu durumdan çok memnun olsa da gidişattan memnun olmayanlar vardı... Ve 1960 günü askeri darbe gerçekleşti ve Türkiye'ye vatandaşa yeniden çelme takıldı! İşte görsellere ...

KAYNAK: HALUK PERK - GÖRSELLERLE 27 MAYIS 1960 DARBESİ

27 Mayıs 1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
27 Mayıs 1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi!
27 Mayıs 1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi!
27 Mayıs 1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi!
27 Mayıs 1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi!
27 Mayıs 1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi!
BİZE ULAŞIN