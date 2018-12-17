27 Mayıs 1960 darbesine daha yakından bakın: Görsellerle 27 Mayıs 1960 darbesi!

17 Eylül 1961'de Türkiye'nin büyümesini istemeyen darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes; 1950 seçimleri sonrası yeni hükümetin başbakanı, Menderes ile aynı kaderi paylaşan isimlerden Hasan Polatkan Maliye Bakanı, Fatin Rüştü Zorlu ise Dışişleri Bakanı olmuştu. Bu günden sonra vatandaşın üzerindeki baskılar sona ermişti. Adnan Menderes, İnönü'nün mirası olan Türkçe ezanı kaldırdı ve camilerimizde ezan yeniden Arapça olarak okunmaya başladı. Buna benzer kültüren değişimlerin yolunu açan İnönü'nün yaptıkları Adnan Menderes tarafından düzeltildi vatandaş bu durumdan çok memnun olsa da gidişattan memnun olmayanlar vardı... Ve 27 Mayıs 1960 günü askeri darbe gerçekleşti ve Türkiye'ye vatandaşa yeniden çelme takıldı! İşte görsellere 27 Mayıs 1960 askeri darbesi...

KAYNAK: HALUK PERK - GÖRSELLERLE 27 MAYIS 1960 DARBESİ