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  • İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı

’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı

'da şafak vakti yapılan narkotik operasyonunda önceden belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 31 kişi gözaltına alındı.

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 15.10.2019 07:27 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 07:28
İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı

Vatan Caddesinde bulunan Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

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İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı

Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı

Düzenlenen operasyon kapsamında Sarıyer Merkezli olmak üzere 5 ilçede önceden belirlenen 33 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi.

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürürken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu; 31 gözaltı
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