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'da şok olay! Son 2 yılda 4 kez oldu...

'da park halindeki bir otomobil kundaklandı. Mahallede büyük panik yaşandı. Hemen itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından kısa sürede müdahale edilerek yangın söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.

AA Türkiye
Giriş Tarihi: 29.11.2019 07:27
İstanbul'da şok olay! Son 2 yılda 4 kez oldu...

Cevizli Mahallesi Han Sokak'ta Ünal D'ye ait 34 NK 5465 plakalı otomobilin yandığını görenler itfaiyeye haber verdi.

İstanbul'da şok olay! Son 2 yılda 4 kez oldu...

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

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İstanbul'da şok olay! Son 2 yılda 4 kez oldu...

Şüphelilerin bir araçla geldiği, otomobili yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

İstanbul'da şok olay! Son 2 yılda 4 kez oldu...

Ünal D'nin, son 2 yılda kundaklanan dördüncü aracı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da şok olay! Son 2 yılda 4 kez oldu...
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İstanbul'da şok olay! Son 2 yılda 4 kez oldu...
İstanbul'da şok olay! Son 2 yılda 4 kez oldu...
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