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  • İşte ABD'nin Türkiye'ye şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası...

İşte 'nin 'ye şantaj aracı olarak kullandığı '' kumpası...

Başkan 'ın, "'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı ve Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın da haksız yere yargılandığı dava, 'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin 'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin 'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı Halkbank kumpası....

Giriş Tarihi: 13.11.2019 23:40
İşte ABD'nin Türkiye'ye şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası...

Halk Bank davası 'nün 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin 'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin 'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı kumpası....

İşte ABD'nin Türkiye'ye şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası...
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İşte ABD'nin Türkiye'ye şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası...
İşte ABD'nin Türkiye'ye şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası...
İşte ABD'nin Türkiye'ye şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası...
İşte ABD'nin Türkiye'ye şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası...
İşte ABD'nin Türkiye'ye şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası...
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