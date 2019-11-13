İşte ABD'nin Türkiye'ye şantaj aracı olarak kullandığı 'Halkbank' kumpası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" ifadelerini kullandığı ve Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın da haksız yere yargılandığı dava, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirmek istediği yargı darbesi girişiminin ABD'de sürdürülmesi olarak biliniyor. İşte tüm detaylarıyla ABD'nin Türkiye'ye karşı şantaj aracı olarak kullandığı Halkbank kumpası....