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İşte ’nda yabancı ajansların bugün çektiği kareler

Tüm dünyanın gözü 'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte düzenlediği 'ndan gelecek son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda. Harekatın 5. Gününde, planlandığı şekilde başarı ile yürütülen operasyondan bugün de yabancı haber ve foto ajansları tarafından onlarca fotoğraf servis edildi. Rasulayn'ın teröristlerden temizlenmesinden sonra özellikle 'ın terör baskısından kurtulması sebebiyle buradan gelen fotoğraflar da dikkat çekiyor. 'den karelerin de yer aldığı fotoğraflar arasında Akçakale'ye yönelik saldırıların ardından yaşananlar da var. İşte yabancı ajanların gözünden Barış Pınarı Harekatı'ndan bugünkü görüntüler.

AJANSLAR Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 18:06
İşte Barış Pınarı Harekatı’nda yabancı ajansların bugün çektiği kareler

'nin güvenliği için başlatılan Barış Pınarları Harekatı'nda yabancı ajanslar, bölgeden geçtiği fotoğraflarla tüm dünyaya en ilginç görüntüleri ulaştırmak için adeta birbiriyle yarışıyor.

İşte Barış Pınarı Harekatı’nda yabancı ajansların bugün çektiği kareler

Haber merkezlerine Anadolu Ajansı'nın karelerinin yanısıra , ve sınır bölgesinden çektiği fotoğraflar ulaşıyor.

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İşte Barış Pınarı Harekatı’nda yabancı ajansların bugün çektiği kareler

Sıcak anların görüntülendiği kareler, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından görülüyor.

İşte Barış Pınarı Harekatı’nda yabancı ajansların bugün çektiği kareler

5'nci gününe girilen harekatta Türk askerleri tarafından bir tek sivile zarar verildiğine dair en küçük bir haber ya da fotoğraf bile gelmedi.

İşte Barış Pınarı Harekatı’nda yabancı ajansların bugün çektiği kareler

Sivilleri korumak için olağanüstü hassasiyet gösteren birlikler, teröristlerden temizledikleri yerlerde sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

İşte Barış Pınarı Harekatı’nda yabancı ajansların bugün çektiği kareler

Batılı ülkelerin ve özellikle de ABD'nin desteklediği teröristler ise, cami, kilise, okul, hastane gibi yerlerden sınırındaki yerleşim yerlerini hedef alarak havan saldırıları yapıyor. Bunlara ses çıkarmayan terör destekçileri, Türkiye'ye ise, "operasyonları durdur" baskısı yapmaya çalışıyor.

İşte Barış Pınarı Harekatı’nda yabancı ajansların bugün çektiği kareler

Ancak , ambargo tehditlerine rest çekerek belirlenen hedeflere ulaşana kadar operasyonun durmayacağını açıkladı.

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