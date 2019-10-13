İşte Barış Pınarı Harekatı’nda yabancı ajansların bugün çektiği kareler

Tüm dünyanın gözü Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'ndan gelecek son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda. Harekatın 5. Gününde, planlandığı şekilde başarı ile yürütülen operasyondan bugün de yabancı haber ve foto ajansları tarafından onlarca fotoğraf servis edildi. Rasulayn'ın teröristlerden temizlenmesinden sonra özellikle Tel Abyad'ın terör baskısından kurtulması sebebiyle buradan gelen fotoğraflar da dikkat çekiyor. Türkiye'den karelerin de yer aldığı fotoğraflar arasında Akçakale'ye yönelik saldırıların ardından yaşananlar da var. İşte yabancı ajanların gözünden Barış Pınarı Harekatı'ndan bugünkü görüntüler.