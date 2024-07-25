Saldırgan köpekler binlerce canı böyle yaktı: Çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu! İşte o çarpıcı araştırma

Mama Lobisi MASAK Raporu'nda

Mama Lobisinin Finansal Hacmi: 460 milyar lira

Hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin birçoğu "hayvansever" dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik-yöneticilik ilişkisi bulunuyor.

"Hayvansever dernek" ve "mama kumbaraları"na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil bu şirketlere gidiyor.

2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvansever STK'ların kontrolünde faaliyet gösteriyor.

2021-2024 döneminde en çok bağış toplayan 21 derneğin kasasına giren para miktarı: 205 milyon lira

Toplanan paraların büyük bölümü "mama" yerine şahsi hesaplara gidiyor.

11 dernek için yapılan soruşturmada tespit edilen suç geliri miktarı: 67 milyar liradan fazla