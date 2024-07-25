Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
15:48
Saldırgan köpekler binlerce canı böyle yaktı: Çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu! İşte o çarpıcı araştırma
Başıboş sokak köpekleri sorunu nedeniyle çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu. 'Saldırgan köpek' sorununun çözümü için adım atan hükümete yönelik başta mama lobisinden fayda sağlayanlar olmak üzere birtakım çevreler 'bu yasa çıkmamalı' diyerek karşı çıktı. Vatandaşların duygularını sömürerek kendilerine rant yaratan kesim MASAK raporuyla da tescillenirken, 2019-2024 yılları arasında köpek saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yapılan çarpıcı araştırma da yaşanan vahşeti en net biçimde ortaya koydu.