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Haberler Galeri Saldırgan köpekler binlerce canı böyle yaktı: Çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu! İşte o çarpıcı araştırma
Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:48

Saldırgan köpekler binlerce canı böyle yaktı: Çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu! İşte o çarpıcı araştırma

Başıboş sokak köpekleri sorunu nedeniyle çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu. 'Saldırgan köpek' sorununun çözümü için adım atan hükümete yönelik başta mama lobisinden fayda sağlayanlar olmak üzere birtakım çevreler 'bu yasa çıkmamalı' diyerek karşı çıktı. Vatandaşların duygularını sömürerek kendilerine rant yaratan kesim MASAK raporuyla da tescillenirken, 2019-2024 yılları arasında köpek saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yapılan çarpıcı araştırma da yaşanan vahşeti en net biçimde ortaya koydu.

Saldırgan köpekler binlerce canı böyle yaktı: Çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu! İşte o çarpıcı araştırma

Türkiye, başıboş sokak köpekleri sorununun çözümünü bekliyor. Binlerce kişinin hayatının kararmasına neden olan soruna yönelik yapılan düzenlemenin Meclis'ten geçmesine kısa bir süre kaldı.

Başıboş sokak köpek sorununun bu kadar büyümesinin altında ise 'mama lobisi' yer alıyor.

MAMA LOBİSİ

Türkiye'de mama üretimi son 10 yılda yaklaşık 6 kat arttı.

2014: 14 tesiste 42 bin 294 ton
2023: 58 tesiste 239 bin 176 ton

Son 5 yılda;

— Üretilen köpek maması miktarı: 893 bin ton

Toplam değer: 36 milyar lira

— İthal edilen köpek maması miktarı: 937 bin ton

Toplam değer: 1,5 milyar dolar

Saldırgan köpekler binlerce canı böyle yaktı: Çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu! İşte o çarpıcı araştırma

Mama Lobisi MASAK Raporu'nda

Mama Lobisinin Finansal Hacmi: 460 milyar lira

Hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin birçoğu "hayvansever" dernek statüsünde bulunan STK'larla üyelik-yöneticilik ilişkisi bulunuyor.

"Hayvansever dernek" ve "mama kumbaraları"na gelen bağışlar sokak hayvanlarına değil bu şirketlere gidiyor.

2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan sözde hayvansever STK'ların kontrolünde faaliyet gösteriyor.

2021-2024 döneminde en çok bağış toplayan 21 derneğin kasasına giren para miktarı: 205 milyon lira

Toplanan paraların büyük bölümü "mama" yerine şahsi hesaplara gidiyor.

11 dernek için yapılan soruşturmada tespit edilen suç geliri miktarı: 67 milyar liradan fazla

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Saldırgan köpekler binlerce canı böyle yaktı: Çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu! İşte o çarpıcı araştırma

SOKAK KÖPEĞİ SALDIRILARI (2019- TEMMUZ 2024)

Ocak 2019

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul'a sokak köpekleri saldırdı. Mehmet Özer hayatını kaybetti. Ali Tuğrul ise yaralandı.

Saldırgan köpekler binlerce canı böyle yaktı: Çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu! İşte o çarpıcı araştırma

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Metehan Yalman, komşularına ait 3 köpeğin saldırısına uğradı. Metehan Yalman'ın bacaklarında doku kaybı tespit edildi. Antibiyotik tedavisi ve kuduz aşısı programına alınan Metehan'a doku nakli yapıldı.

Saldırgan köpekler binlerce canı böyle yaktı: Çocuklar parçalandı, yaşlılar saldırıya uğradı, aileler kahroldu! İşte o çarpıcı araştırma

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan Fatma Sarı (67) komşusuna ait 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı Fatma Sarı'nın kafa derisi yüzüldü. Başından kopan 2 parça saçlı deri yerine dikilen Sarı, kuduz tedavisine alındı

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