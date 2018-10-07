İşte CHP'nin utanç vesikaları

"İŞTE SİVAS'TAN BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ BÖYLE DURDURULDU"



Tablo burada. Amerikan ayanı yardımı kabul etti. Uçak yapımına ABD yardımı sonrası son verildi. İşte Sivas'tan başlayan yürüyüş işte böyle durduruldu. İşte bu utanç verici mirasın sahibi CHP bugün çıkmış bizi şunla bunla suçluyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş ama CHP değişmemiş.".