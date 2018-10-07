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İşte 'nin utanç vesikaları

Giriş Tarihi: 07.10.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 17:13
İşte CHP'nin utanç vesikaları

AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen kampında konuşan Başkan Erdoğan, dönemi Türkiye'sinin utanç vesikalarını bir kez daha gözler önüne serdi..

İşte CHP'nin utanç vesikaları

Başkan Erdoğan, Kızılcahamam da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış programına katılarak konuşma yaptı..

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İşte CHP'nin utanç vesikaları

Konuşmasında İnönü döneminin CHP'sine eleştirilerini sıralayan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"1948'den itibaren Türkiye Marshall yardımlarını almaya başladı. Türkiye ve Yunanistan'a yardım yapılması için Truman 400 milyon dolar istedi..

İşte CHP'nin utanç vesikaları

"İŞTE SİVAS'TAN BAŞLAYAN YÜRÜYÜŞ BÖYLE DURDURULDU"

Tablo burada. Amerikan ayanı yardımı kabul etti. Uçak yapımına ABD yardımı sonrası son verildi. İşte Sivas'tan başlayan yürüyüş işte böyle durduruldu. İşte bu utanç verici mirasın sahibi bugün çıkmış bizi şunla bunla suçluyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş ama CHP değişmemiş.".

İşte CHP'nin utanç vesikaları

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İşte CHP'nin utanç vesikaları
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İşte CHP'nin utanç vesikaları
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