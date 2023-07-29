Giriş Tarihi: 29.07.2023 18:53
Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
18:56
İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleri: "Tabanımız sıcak bakmıyor" diyerek açık mesaj verdi
14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları ağır hezimet sonrası büyük bir krizin içerisine giren İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı 'yerel seçim' restleri yaşanıyor. CHP'li Gürsel Tekin'in "İYİ Parti ve HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz" sözleri yankı uyandırırken, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da yerel seçimlerdeki 'ittifak' konusuyla ilgili henüz bir görüşme olmadığını vurguladı. Kavuncu, "Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi sizlerle net olarak paylaşabilirim" şeklinde sözleriyle CHP'ye açık bir mesaj verdi.