İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleri: "Tabanımız sıcak bakmıyor" diyerek açık mesaj verdi

"CHP büyükşehirlerde zaten tek başına girecek. Ama belli yerlerde lokal ittifaklar olabilir. Onun dışında çok büyük ittifakların olacağını zannetmiyorum."

"İYİ PARTİ VE HDP OLMADAN DA KAZANIRIZ"

Ama İstanbul ve Ankara konusunda CHP'nin bir sıkıntısının olmayacağını çok net olarak söyleyebilirim. İYİ Parti olmadan da HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'yı kazanabiliriz."