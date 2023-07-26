İYİ Parti'den 'Gizli Mutabakat' açıklaması: Ümit Özdağ "Hepsinin haberi vardı" diyerek rest çekmişti!

6'lı masadakiler bu protokolden haberleri olmadığını söylerken, Kılıçdaroğlu da, 'Faik Öztrak bile bilmiyordu, Özdağ ile ikimizin namusuna emanetti." ifadeleri ile bu süreci doğruladı. Ancak Ümit Özdağ'dan flaş bir çıkış geldi. Özdağ, "Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok." dedi.