Giriş Tarihi: 26.07.2023 22:52
Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
22:53
İYİ Parti'den 'Gizli Mutabakat' açıklaması: Ümit Özdağ "Hepsinin haberi vardı" diyerek rest çekmişti!
Muhalefet ittifakında 'gizli mutabakat' tartışması sürüyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hüsran sonrası büyük bir krizin içerisine giren koalisyon partileri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın itirafının ardından peş-peşe açıklamalar yaptı. Özdağ'ın "Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var." sözlerine karşılık İYİ Parti'den yeni bir açıklama daha geldi. İşte detaylar...