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Haberler Galeri İYİ Parti'den 'Gizli Mutabakat' açıklaması: Ümit Özdağ "Hepsinin haberi vardı" diyerek rest çekmişti!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 22:52 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 22:53

İYİ Parti'den 'Gizli Mutabakat' açıklaması: Ümit Özdağ "Hepsinin haberi vardı" diyerek rest çekmişti!

Muhalefet ittifakında 'gizli mutabakat' tartışması sürüyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hüsran sonrası büyük bir krizin içerisine giren koalisyon partileri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın itirafının ardından peş-peşe açıklamalar yaptı. Özdağ'ın "Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var." sözlerine karşılık İYİ Parti'den yeni bir açıklama daha geldi. İşte detaylar...

İYİ Parti’den ’Gizli Mutabakat’ açıklaması: Ümit Özdağ Hepsinin haberi vardı diyerek rest çekmişti!

14 Mayıs'ta yapılan Genel Seçimlerde Meclis çoğunluğunu kaybeden muhalefet 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetti. Bir kez daha seçim hezimeti yaşanmasının ardından 6'lı masa paramparça oldu.

İYİ Parti’den ’Gizli Mutabakat’ açıklaması: Ümit Özdağ Hepsinin haberi vardı diyerek rest çekmişti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hedef tahtasına oturtulurken, seçimi kazanmak için yapılan pazarlıklar da günyüzüne çıkmaya başladı. İkinci tur öncesi, 'Halil İbrahim Sofrası'nı büyütmek istediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, masadakilerin de onayı ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüştü.

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İYİ Parti’den ’Gizli Mutabakat’ açıklaması: Ümit Özdağ Hepsinin haberi vardı diyerek rest çekmişti!

BİRBİRLERİNE GİRDİLER!

Özdağ, yapılan protokol sonrası ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. Özdağ, Kılıçdaroğlu'na, İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı karşılığında destek verdiklerini açıklayınca paramparça olan muhalefet bu kez de birbirine girdi.

İYİ Parti’den ’Gizli Mutabakat’ açıklaması: Ümit Özdağ Hepsinin haberi vardı diyerek rest çekmişti!

6'lı masadakiler bu protokolden haberleri olmadığını söylerken, Kılıçdaroğlu da, 'Faik Öztrak bile bilmiyordu, Özdağ ile ikimizin namusuna emanetti." ifadeleri ile bu süreci doğruladı. Ancak Ümit Özdağ'dan flaş bir çıkış geldi. Özdağ, "Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok." dedi.

İYİ Parti’den ’Gizli Mutabakat’ açıklaması: Ümit Özdağ Hepsinin haberi vardı diyerek rest çekmişti!

İYİ PARTİ'DEN 'GİZLİ MUTABAKAT' AÇIKLAMASI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu katıldığı bir canlı yayında gizli mutabakat tartışmalarına değindi ve "Gizli protokolden haberimiz yok. Şahsi kanaatim doğru olmamıştır, onu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Zorlu şunları söyledi:

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