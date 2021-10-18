İzmit’te endişelendiren manzara: Yüzlercesi ölü bulundu...

Sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı. Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren yavaş yavaş ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor." dedi.