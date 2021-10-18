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Haberler Galeri İzmit'te endişelendiren manzara: Yüzlercesi ölü bulundu...
Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 15:16

İzmit'te endişelendiren manzara: Yüzlercesi ölü bulundu...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sahil şeridinde yüzlerce denizanası ölü olarak karaya vurdu. Sahildeki manzarayı görenler büyük panik yaşadı. Vatandaşlar durumdan endişe duyduklarını söyledi.

İzmit’te endişelendiren manzara: Yüzlercesi ölü bulundu...

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sahil şeridinin belirli bölümlerinde ölü denizanaları kıyıya vurdu.

İzmit’te endişelendiren manzara: Yüzlercesi ölü bulundu...

İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu. Sahil şeridinde yürüyen ve bisikletleriyle gezen vatandaşlar, kıyıya vuran denizanalarına baktı.

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İzmit’te endişelendiren manzara: Yüzlercesi ölü bulundu...

Yaklaşık bir haftadır ölü deniz analarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Sabah erken saatlerde bisiklet sürmek için sahil şeridinden gitmeye başladık.

İzmit’te endişelendiren manzara: Yüzlercesi ölü bulundu...

Sahilde ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı. Diğer sahillerde de denizanaları gördük. Fakat son bir haftadan itibaren yavaş yavaş ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu sabah bu kadar ölü denizanası yoğunluğu ile ilk kez karşılaştık. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor." dedi.

İzmit’te endişelendiren manzara: Yüzlercesi ölü bulundu...

DENİZANASI ÖLÜMLERİ İNCELENECEK
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, denizanası ölümleriyle ilgili ölçümler yapılacağını belirterek, "Konu ile ilgili elimizde bir ölçüm sonucu olmadığı için bir şey söylemek zor.

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