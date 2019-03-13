Kılıçdaroğlu'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Üyeleriniz arasında PKK'lı ve HDP'li var" diyen bir gence "Terör örgütüne kim destek veriyorsa Allah belasını versin" karşılığını verdi. Bu cevap Sözcü Gazetesi'ne bugün manşet oldu. Peki gerçekten CHP'nin terör örgütü PKK ve örgütün siyasi uzantısı HDP ile hiçbir bağlantısı yok mu? Kılıçdaroğlu her ne kadar bu bu bağlantıyı FETÖ tarzı bir beddua ile inkar etse de arşivler CHP liderini yalanlıyor. İşte belgeler, fotoğraflar ve gazete kupürleri ile CHP ve terör örgütü arasındaki gizli bağlantı…