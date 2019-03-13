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  • Kılıçdaroğlu'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...

'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...

CHP lideri "Üyeleriniz arasında PKK'lı ve HDP'li var" diyen bir gence "Terör örgütüne kim destek veriyorsa Allah belasını versin" karşılığını verdi. Bu cevap Sözcü Gazetesi'ne bugün manşet oldu. Peki gerçekten CHP'nin terör örgütü PKK ve örgütün siyasi uzantısı HDP ile hiçbir bağlantısı yok mu? Kılıçdaroğlu her ne kadar bu bu bağlantıyı FETÖ tarzı bir beddua ile inkar etse de arşivler CHP liderini yalanlıyor. İşte belgeler, fotoğraflar ve gazete kupürleri ile CHP ve terör örgütü arasındaki gizli bağlantı…

Giriş Tarihi: 13.03.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 17:44
Kılıçdaroğlu'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...

İşte 'nu utandıran belgeler...

Kılıçdaroğlu'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...
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Kılıçdaroğlu'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, HDP kongresinde sözde gerilla marşında ayağa kalkıp, saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...
Kılıçdaroğlu'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...
Kılıçdaroğlu'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...

Gezi Parkı odaklı eylemlerin yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapıldı. Gezi'nin PKK üyesi kırmızı fularlı kızı da pankartlardaki yerini aldı. HDP'li milletvekillerine destek olan CHP'li milletvekilleri öldürülen terörist Karacagil için yürüdü.

Kılıçdaroğlu'nu utandıran kanıtlar! İşte CHP'nin terör sicili...
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