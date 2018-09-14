Kilis'ten, Suriye'nin İdlib kentine Hatay'a obüs sevkiyatı yapıldı.

KİLİS'ten, Suriye'nin İdlib kentine Hatay'a obüs sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına askeri sevkiyat bugün de devam etti. Kilis'in Öncüpınar bölgesinden çekicilere yüklenen obüs topları, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay'a sevk edildi. Kilis'ten Hatay'ın İdlib sınırına komandolar gönderildi. 3 yıldır geçici görevle Kilis'te konuşlu bulunan Tunceli 4'üncü Komando Tugayına bağlı askerler, kirpi ve zırhı araçlar ile birlikte Hatay'ın İdlib sınırına gönderildi. Sınır hattında sevkıyatlar devam ediyor. Sınıra yapılan komando ve askeri araçların geçişine ait görüntüler.