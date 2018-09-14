Kilis'ten, Suriye'nin İdlib kentine Hatay'a obüs sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentine komşu Hatay sınırına askeri sevkiyat bugün de devam etti. Kilis'in Öncüpınar bölgesinden çekicilere yüklenen obüs topları, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay'a sevk edildi.

