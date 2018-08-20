Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle İstanbul, Ankara, İzmir Kurban bayram namazı saat kaçta?

İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Milyonlarca kişi Kurban Bayramı'na erişmenin sevincini yaşıyor. 21 Ağustos'ta camiler yine dolup taşacak. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçirilecek bu önemli an öncesi 'Bayram namazı saat kaçta' cevabı en çok araştırılan konuların ilk sırasında yer alarak trend listesinde zirveye tırmandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için Kurban Bayram namazı saatleri Diyanet İşler ile açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bu ayrıntıları öğrenmek için doğru yerdesiniz. Peki İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?