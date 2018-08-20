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Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle , , Kurban bayram namazı saat kaçta?

İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Milyonlarca kişi 'na erişmenin sevincini yaşıyor. 21 Ağustos'ta camiler yine dolup taşacak. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçirilecek bu önemli an öncesi 'Bayram namazı saat kaçta' cevabı en çok araştırılan konuların ilk sırasında yer alarak trend listesinde zirveye tırmandı. , , ve diğer tüm iller için Kurban Bayram namazı saatleri Diyanet İşler ile açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bu ayrıntıları öğrenmek için doğru yerdesiniz. Peki İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Giriş Tarihi: 20.08.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.08.2018 10:26
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Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle , , Kurban bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle İstanbul, Ankara, İzmir Kurban bayram namazı saat kaçta?

, , ve il il bayram namazı saatleri… Diyanet İşleri Başkanlığı, 'bayram namazı saat kaçta' sorusunun yanıtını yayınladı. İslam alemi yarın sabah saatlerinden itibaren yine camileri dolup taşıracak. Eller semaya yükselecek ve birlik, beraberlik içerisinde huzurlu bir bayram daha geçirilecek. Peki Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı saatleri…

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Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle , , Kurban bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle İstanbul, Ankara, İzmir Kurban bayram namazı saat kaçta?

KURBAN BAYRAMINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kurban, kelime olarak yakın olmak, yakınlaşmak demektir. Allah'a yaklaşmak ve o'nun rızasını kazanmak amacıyla belli zamanda belli nitelikteki hayvanı(kurban) kesmektir.Kurban ibadeti, nefse muhalefet ederek sadece Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yapılan ibadettir. Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah'ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

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Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle , , Kurban bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle İstanbul, Ankara, İzmir Kurban bayram namazı saat kaçta?

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.

Kurban, Allah'a, yüce ve ilâhî olan her şeye yakın olma arayışıdır. Nitekim Cenab-ı Hak, şöyle buyurur:

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Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle , , Kurban bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle İstanbul, Ankara, İzmir Kurban bayram namazı saat kaçta?

"Allah'a kurbanlarınızın ne etleri ulaşır, ne de kanları. Ona ulaşan takvanızdır..." (Hac, 37)

Ramazan bayramında kabirleri (ölmüşleri) ziyaret etmek, onlara Yasin ve mülk sureleri gibi Kuran okumak, onlara hediyeler göndermek çok faziletli ibadetlerdir. Yine bu mübarek bayram günlerinde istiğfar, salavat, kelime-i tevhit okuyarak hususi hatimler yapmakta faziletli ibadetlerdendir. Ayrıca bin ihlası şerif okuyarak ihlas hatmi yapmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Ramazan bayramı süresince en çok İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.

kadar Kurban Bayramı Arefesinin de İslam Alemi için önemi büyüktür. Bu mübarek günü en uygun bir şekilde geçirmek için vatandaşlar Kurban Bayramı Arefesinde neler yapılabileceği yönünde araştırmalar yapıyorlar. Öncelikle Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır. Ardından Arefe günü oruç tutulmalı, Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmeli, çok dua ve istiğfar edilmeli ve 1000 âdet İhlas-ı şerif okunmalıdır.

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Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle , , Kurban bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle İstanbul, Ankara, İzmir Kurban bayram namazı saat kaçta?
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Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle , , Kurban bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle İstanbul, Ankara, İzmir Kurban bayram namazı saat kaçta?
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Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle , , Kurban bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayram namazı saatleri! 2018 Diyanet İle İstanbul, Ankara, İzmir Kurban bayram namazı saat kaçta?
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