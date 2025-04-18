Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
11:28
Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'nı 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak eden İslam alemi, ikinci dini bayramımız için geri sayıma başladı. 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak sorusuyla aranan detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. Takvimde, 2025 Kurban Bayramı tarihi 6-7-8-9 Haziran olarak kaydedildi. Bayramın ilk günü Cuma gününe denk geldiği için tatil süresinin ne kadar olacağı ise merak edilen bir diğer konu. İşte detaylar.