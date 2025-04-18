Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek. 5 Haziran Perşembe gününe tekabül eden Arefe günü ise yarım gün çalışma gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarla bazı bayram tatilleri 9 güne çıkarılmıştı.

Ancak bu yıl, geçmiş yıllara benzer bir uygulama olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yeni bir gelişme olmadığı takdirde bayram tatili 4.5 gün olacak.