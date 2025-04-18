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Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 11:28

Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nı 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak eden İslam alemi, ikinci dini bayramımız için geri sayıma başladı. 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak sorusuyla aranan detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. Takvimde, 2025 Kurban Bayramı tarihi 6-7-8-9 Haziran olarak kaydedildi. Bayramın ilk günü Cuma gününe denk geldiği için tatil süresinin ne kadar olacağı ise merak edilen bir diğer konu. İşte detaylar.

Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

Geçtiğimiz yıl 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayının ilk haftasına denk geliyor. 6-9 Haziran tarihlerini kapsayan bayrama ilişkin 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak soruları, çalışanlar ve öğrenciler için merak uyandırıyor. Geçtiğimiz yıllarda idari izinle 9 güne uzatılan bayram tatilinin bu yıl kaç gün süreceğine dair açıklamalar takip ediliyor.

Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?
2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.

Kurban Bayramı arefesi ise 5 Haziran Perşembe gününe tekabül ediyor.

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Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi gününe kadar sürecek. 5 Haziran Perşembe gününe tekabül eden Arefe günü ise yarım gün çalışma gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlarla bazı bayram tatilleri 9 güne çıkarılmıştı.

Ancak bu yıl, geçmiş yıllara benzer bir uygulama olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yeni bir gelişme olmadığı takdirde bayram tatili 4.5 gün olacak.

Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

2025 yılının geri kalanında gerçekleşecek olan resmi tatiller şu şekilde;

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı Arifesi – 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı – 6 Haziran 2025 Cuma - 9 Haziran 2025 Pazartesi

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

Kurban Bayramı tarihi ve tatil süresi: 2025 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Arefe Günü (Arafat Günü) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı : 6 Haziran 2025 Cuma - 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü : 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili : 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı : 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili : 25 Aralık 2025 Perşembe