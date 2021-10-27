Lise mezunu ve 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılacak! İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları yayınlandı

İş arayanlar dikkat! Aşağıda yer alan İŞKUR iş ilanları sizi ilgilendiriyor... İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları, kurumun resmi internet sitesi günbegün paylaşılıyor. Çeşitli nedenlerden dolayı iş arayışında olanlar, kendileri ile ilgili personel alımı olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları, KPSS şartlı ve KPSS şartsız olarak ikiye ayrılıyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları, aranan nitelikler ve verilecek maaşlar da detaylı bir şekilde aktarılıyor. İşte, en az ilkokul mezunu olmak üzere, 4000 TL'den 8000 TL'ye kadar maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları 2021