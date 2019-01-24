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'ndan manidar ziyaret

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Giriş Tarihi: 24.01.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 17:09
Malta Cumhurbaşkanı'ndan manidar ziyaret

Başkanı , Marie-Louise Coleiro Preca ile bir araya geldi. Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Preca ile Meclisteki makamında görüştü.

Malta Cumhurbaşkanı'ndan manidar ziyaret

Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Malta Cumhurbaşkanı'ndan manidar ziyaret

Görüşmenin ardından Yıldırım ve Preca, Meclisin, 'nün () 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdi.

Malta Cumhurbaşkanı'ndan manidar ziyaret

Preca, gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Malta Cumhurbaşkanı'ndan manidar ziyaret

Genel Kurul Salonunu da gezen konuk cumhurbaşkanı daha sonra Meclisten ayrıldı.

Malta Cumhurbaşkanı'ndan manidar ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'de bulunan Marie-Louise Preca, programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı.

Malta Cumhurbaşkanı'ndan manidar ziyaret

Konuk 'ya Anıtkabir ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

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