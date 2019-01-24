TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile bir araya geldi. Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Preca ile Meclisteki makamında görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Yıldırım ve Preca, Meclisin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdi. Preca, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi aldı. TBMM Genel Kurul Salonunu da gezen konuk cumhurbaşkanı daha sonra Meclisten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'de bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Preca, Ankara programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı. Konuk Cumhurbaşkanı Preca'ya Anıtkabir ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.