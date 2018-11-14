Marmaris'te darbecileri yakalayan tim, Karadeniz'de PKK'ya kabus oldu

Öldürülen 6 teröristten 3'ünün de 300 bin lira ödülle aranan 'Gri kategori'den olduğu belirlendi. Teröristlerin çantalarından çıkan haritalar ve örgütsel dokümanların incelenmesinin ardından, PKK'nın, Ordu kırsalındaki sığınak ve mühimmat depoları da tek tek bulunarak imha edildi. Bulunan sığınak ve depoların, Karadeniz'deki en büyük sığınak deposu olduğu da belirtildi.