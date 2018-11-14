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'te darbecileri yakalayan tim, 'de 'ya kabus oldu

Hain darbe girişiminin yapıldığı 2016'da, 'ın kaldığı 'teki otele saldıran darbeci askerleri yakalayan İzmir Bornova Komando Tugayı'ndaki Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri geçici görevle katıldıkları 'deki operasyonlarda 'lı teröristlere karşı büyük başarı elde etti. İşte o kahramanlarımızın vatan görevlerinden ve 15 Temmuz'daki başarılı operasyonlarından kareler

Giriş Tarihi: 14.11.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 15:36
Marmaris'te darbecileri yakalayan tim, Karadeniz'de PKK'ya kabus oldu

'de, 4 yıldır yürütülen terör operasyonlarında 'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun tamamı etkisiz hale getirildi. 22 hainin etkisiz hale getirildiği bu çalışmaya imza atan kahramanları ise Türkiye daha önceden tanıyor... O tarihi geceden...

Marmaris'te darbecileri yakalayan tim, Karadeniz'de PKK'ya kabus oldu

Grupta yer alan 22 teröristin 15'i operasyonlarda öldürülürken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı olarak ele geçirildi. 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele saldıran darbeci askerleri yakalayan İzmir Bornova Komando Tugayı'ndaki Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri geçici görevle katıldıkları 'deki operasyonlarda 'lı teröristlere karşı büyük başarı elde etti. JÖH timi, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun etkisiz hale getirilmesinde de büyük rol oynadı.

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Marmaris'te darbecileri yakalayan tim, Karadeniz'de PKK'ya kabus oldu

HAİNLER SİVAS'A YÖNELDİLER AMA...

İstihbarat birimleri tarafından alınan telsiz kestirmesi ve örgütsel dokümanların ele geçirilmesiyle, sözde ' Açılım Grubu' Giresun Kümbet Yaylası kırsalında deşifre oldu. 2016 yılında eylemlerini arttıran, mayıs ayında Giresun Çaldağ karakolu ile temmuz ayında Mesudiye Topçam bölgesinde operasyondaki askerlere saldırarak 1'i astsubay, 3'ü er olmak üzere 4 askeri şehit eden teröristler, operasyonların yoğunlaşması üzerine Ordu kırsalından Samsun ve Tokat'a kaçamayınca kış üstlenmesi için Sivas'a yöneldi.

Marmaris'te darbecileri yakalayan tim, Karadeniz'de PKK'ya kabus oldu

22 HAİN TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

'lı teröristler, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede barınamadı. Örgütün, ' Açılım Grubu' adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi.

Marmaris'te darbecileri yakalayan tim, Karadeniz'de PKK'ya kabus oldu

BORNOVA'DAN GELEN JÖH'LER KARADENİZ'DE

Ordu Mesudiye ve Fatsa komandolarıyla birlikte ilk olarak Mesudiye kırsalında kaçan teröristlerin peşine düşen JÖH timleri, 18 Ağustos 2016'da Gölköy kırsalında 'lı 1 teröristi etkisiz hale getirdi. JÖH ve komandolar takibini sürdürerek, 30 Eylül 2016'da Mesudiye-Sivas sınır bölgesinde aralarında PKK'nın sözde Bölge sorumlusunun da yer aldığı 6 teröristi aynı anda etkisiz hale getirdi.

Marmaris'te darbecileri yakalayan tim, Karadeniz'de PKK'ya kabus oldu

Öldürülen 6 teröristten 3'ünün de 300 bin lira ödülle aranan 'Gri kategori'den olduğu belirlendi. Teröristlerin çantalarından çıkan haritalar ve örgütsel dokümanların incelenmesinin ardından, 'nın, Ordu kırsalındaki sığınak ve mühimmat depoları da tek tek bulunarak imha edildi. Bulunan sığınak ve depoların, 'deki en büyük sığınak deposu olduğu da belirtildi.

Marmaris'te darbecileri yakalayan tim, Karadeniz'de PKK'ya kabus oldu

GİRESUN VE GÜMÜŞHANE'DE DE DARBE YEDİLER

18 Ekim 2016'da Ordu kırsalından kaçan 1 terörist, Erzincan'da etkisiz hale getirilirken, aynı operasyonda 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs'ta biri 300 bin lira ödülle 'gri kategori'de aranan 2 terörist öldürüldü. Gümüşhane Kürtün'de, 'da 'nın sözde ' Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 22 Ağustos'ta, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü.

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