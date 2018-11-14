Marmaris'te darbecileri yakalayan tim, Karadeniz'de PKK'ya kabus oldu

GİRESUN VE GÜMÜŞHANE'DE DE DARBE YEDİLER
18 Ekim 2016'da Ordu kırsalından kaçan 1 terörist, Erzincan'da etkisiz hale getirilirken, aynı operasyonda 1 terörist de yaralı ele geçirildi. Giresun Güce kırsalında, 31 Mayıs'ta biri 300 bin lira ödülle 'gri kategori'de aranan 2 terörist öldürüldü. Gümüşhane Kürtün'de, 15 Temmuz'da PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu lideri', 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, 22 Ağustos'ta, 4 milyon lira ödülle 'kırmızı kategori'de aranan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun öldürüldü.