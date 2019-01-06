Mehmetçik'in yüküne Derman olacak

"TSK'NIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derman"ın üzerinde 2016'den beri çalıştıklarını söyledi. TSK'nin 8 çeker taktik lojistik destek aracına ihtiyaç duyması üzerine "Derman"ı üretmek için yola çıktıklarını anlatan Saltık, "Biz zaten savunma sanayisine yabancı bir firma değiliz. Geçtiğimiz 20 yılda TSK'ya 10 bine yakın 'Unimog' aracın teslimatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Saltık, "Derman" fikrinin ortaya çıkışına ilişkin, "Artık herhangi bir izne, yabancı ülkelerin onayına tabi olmadan bir araç geliştirelim, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bir aracımız olsun istedik. Fikir buradan çıktı." ifadesini kullandı.