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Mehmetçik'in yüküne "" olacak

'de prototipi yapılan ve yüzde 70'i yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "", Türk Silahlı Kuvvetlerine () hizmet vermeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 06.01.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2019 14:49
Mehmetçik'in yüküne Derman olacak

'de prototipi üretilen 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı "", 'ye hizmet vermeye hazırlanıyor. Yüzde 70'i yerli üretim olan balistik zırh koruma özelliğine sahip araç yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim gibi zorlu arazi koşullarında Mehmetçik'e en konforlu hizmeti verecek.

Mehmetçik'in yüküne Derman olacak

Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık: "'nın ihtiyaçlarına cevap vermek, onlara hak ettikleri, operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç"

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Mehmetçik'in yüküne Derman olacak

Tarsus ilçesindeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'nin Ar-Ge biriminde 2016'da çalışmalarına başlanan ""ın, mühendislerin yaklaşık 2 yıllık çalışmalarının ardından prototipi üretildi. Balistik zırh koruma özelliğine sahip 8 çeker araçta, 16 ileri tam otomatik şanzıman ve 517 beygir güç üretebilen motor yer alıyor. "Derman", 'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğim gibi en zor arazi koşullarında hizmet verebiliyor.

Mehmetçik'in yüküne Derman olacak

Zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ile zarar görmüş araçların kurtarılması amacıyla üretilen ""ın, Mehmetçik'in yükünü hafifletmesi planlanıyor. Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Mehmetçik'in yüküne Derman olacak

"TSK'NIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ""ın üzerinde 2016'den beri çalıştıklarını söyledi. 'nin 8 çeker taktik lojistik destek aracına ihtiyaç duyması üzerine "Derman"ı üretmek için yola çıktıklarını anlatan Saltık, "Biz zaten savunma sanayisine yabancı bir firma değiliz. Geçtiğimiz 20 yılda TSK'ya 10 bine yakın 'Unimog' aracın teslimatını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Saltık, "Derman" fikrinin ortaya çıkışına ilişkin, "Artık herhangi bir izne, yabancı ülkelerin onayına tabi olmadan bir araç geliştirelim, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın bir aracımız olsun istedik. Fikir buradan çıktı." ifadesini kullandı.

Mehmetçik'in yüküne Derman olacak

Ar-Ge merkezlerinde 40'a yakın mühendisle çalıştıklarını ifade eden Saltık, şöyle konuştu:

"Kendimize danışman olarak hem Almanya'dan hem İngiltere'den konuya çok hakim uzmanların da desteğini aldık. '' 2 yıllık çalışma neticesinde ortaya çıktı, gururluyuz. İlk prototipimiz. İkinci aracımızın da kabinine başladık, inşallah onu da önümüzdeki aylar içerisinde tamamlayacağız. 'nın ihtiyaçlarına cevap vermek, onlara hak ettikleri, operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç. Bu araçta ağırlıklı olarak lojistik destek hizmetleri düşünüldü. Zırhlı araçların, tankların harekat bölgesine taşınması, mühimmat, kumanda merkezleri, hastane ve benzeri donanımın taşınması. Bunların dışında sahada, mayına basmış, yol kenarı bombaları tarafından tahrip görmüş araçların kurtarılması... 'Öyle bir araç yapalım ki bu hizmetleri yapsın ve modüler olsun' dedik."

Mehmetçik'in yüküne Derman olacak

NATO'YA DA "DERMAN" OLACAK

Saltık, ""ın teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Zırhta, NATO standartlarında 'Level 2' dediğimiz zırha haiz bir araç yaptık. Bu aracın modüler olarak zırh gücü arttırılabiliyor. 'Level 3' ve hatta 'Level 4'e taşımak için çalışmalarımız var. Aynı zamanda mayın koruma aksesuarını da koyma şansımız olacak. Bu aracı sadece 'ya değil aynı zamanda diğer NATO ordularına sunmayı da arzu ediyoruz. Bu yüzden aracın sertifikasyonunu yaptıracağız. Önümüzdeki günlerde araç, İngiltere'ye gidecek ve yol testleri ile NATO'nun bütün testlerine tabi tutulacak ve sertifikalandırılacak. Bu sertifikasyon sürecini tamamladıktan sonra tüm NATO ordularına teklif edebilecek bir aracımız olacak. Biz aracımıza güveniyoruz, inşallah başarılı olacağına inanıyoruz."

Aracın ismini "Derman" koymalarının sebebini, Saltık, "(Dertlere derman olsun) diye bu ismi koyduk. Muharebe sahalarında, Mehmetçik'imizin sıkıntılarına derman olur belki diye düşünerek isim çıktı ortaya." şeklinde anlattı.

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