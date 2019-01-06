Mehmetçik'in yüküne Derman olacak

NATO'YA DA "DERMAN" OLACAK
Saltık, "Derman"ın teknik özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Zırhta, NATO standartlarında 'Level 2' dediğimiz zırha haiz bir araç yaptık. Bu aracın modüler olarak zırh gücü arttırılabiliyor. 'Level 3' ve hatta 'Level 4'e taşımak için çalışmalarımız var. Aynı zamanda mayın koruma aksesuarını da koyma şansımız olacak. Bu aracı sadece TSK'ya değil aynı zamanda diğer NATO ordularına sunmayı da arzu ediyoruz. Bu yüzden aracın sertifikasyonunu yaptıracağız. Önümüzdeki günlerde araç, İngiltere'ye gidecek ve yol testleri ile NATO'nun bütün testlerine tabi tutulacak ve sertifikalandırılacak. Bu sertifikasyon sürecini tamamladıktan sonra tüm NATO ordularına teklif edebilecek bir aracımız olacak. Biz aracımıza güveniyoruz, inşallah başarılı olacağına inanıyoruz."
Aracın ismini "Derman" koymalarının sebebini, Saltık, "(Dertlere derman olsun) diye bu ismi koyduk. Muharebe sahalarında, Mehmetçik'imizin sıkıntılarına derman olur belki diye düşünerek isim çıktı ortaya." şeklinde anlattı.