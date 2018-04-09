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'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!

Şaheser niteliğindeki eserleriyle adını dünya tarihine yazdıran 'ın doğduğu ve gençlik yıllarını geçirdiği 'nin Ağırnas Mahalesi'ndeki evi ziyaretçi akınına uğruyor. ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Özsoy: "Mimar Sinan'ın evi tescilli bir yapı. Farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle Mimar Sinan'ın evi restore edildi. Ziyaretçi sayısının yılda 13 bin kişiye yaklaştığını biliyoruz" Müze sorumlusu Bekdaş: "Bütün yeteneğini, ilmini Sinan eserlerine icra etmiştir. Taşı konuşturan insan haline gelmiştir tarihte. Gelen ziyaretçiler hüznün yanında gururlanıyorlar"

Giriş Tarihi: 09.04.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 11:31
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'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!
Mimar Sinan'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!

Eşsiz güzellikteki eserleriyle dünya çapında bir mimar olan Osmanlı devletinin baş mimarı 'ın dünyaya gözlerini açtığı memleketi Ağırnas'taki evini geçen yıl 13 bin kişi ziyaret etti. Ağırnas Mahallesi'nde zamana direnen özgün taş yapılar arasında kalan Mimar Sinan'ın evini, bitişiğindeki yapılar ve kayadan oyma yaşam alanlarıyla, büyük ustanın önemli eserlerinin yer aldığı fotoğrafları süslüyor.

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'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!
Mimar Sinan'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Ağırnas'taki tarihi konakların hemen hepsi labirenti andıran tüneller ve yaşam alanlarından oluşan karmaşık bir yer altı şehriyle birbirine bağlanıyor. 'ın doğduğu evin zemin katı da girişlerinde kemerlerin göze çarptığı geniş galerilerle odalara ve yer altı şehrine açılıyor. Taş işçiliğinin babadan oğula geçtiği Ağırnas'taki tarihi doku, Osmanlı coğrafyasını eşsiz güzellikteki eserleriyle süsleyen Mimar Sinan'ı yetiştiği ortamla ilgili de fikir veriyor. Çevre ve Kültür Değerlerini Korumu ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Mimar Sinan'ın evini görmeye gelenlerin sayısında artış yaşandığını söyledi. Türkiye'nin her yerinden Osmanlı baş mimarı Mimar Sinan'ın doğduğu evi görmeye gelenlerin olduğunu belirten Bektaş, şunları kaydetti:

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'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!
Mimar Sinan'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!

"YILLIK 13 BİN KİŞİYE YAKLAŞIYOR"

"20 yaşına kadar Ağırnas'ta yaşamış birisi. Ağırnas'ın taşını, toprağını, kuşunu, böceğini görmüş, Erciyes'i seyretmiş biri ve gençliği burada geçiyor. Ağırnas'ı o dönemde şu andaki gibi yeryüzünde binaları olan bir köy olarak düşünmeyelim. Ağırnas'ın geçmişi çok eski yıllara dayanmakta ve medeniyetin büyük bir kısmı yer altında. Sinan'ın evinin bulunduğu yer de bu yapıya uygun olarak karşımıza çıkmakta. 'ın evi tescilli bir yapı. Farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle Mimar Sinan'ın evi restore edildi. Ziyaretçi sayısının yıllık 13 bin kişiye yaklaştığını biliyoruz."

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'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!
Mimar Sinan'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!

"GELEN ZİYARETÇİLER HÜZNÜN YANINDA GURURLANIYORLAR"

Müze sorumlusu Ahmet Bekdaş ise evi görmek için turların düzenlendiğini vurgulayarak, "Bir yılda 13 bin insan geliyor burayı görmeye. Dünya mimarlık tarihine yön vermiş 'ın evini görmekten gurur duyuyorlar. Bu evler geçmişin sarayıdır. Ağırnas Sinan'ın ilham kaynağı. Bütün yeteneğini, ilmini Sinan eserlerine icra etmiştir. Taşı konuşturan insan haline gelmiştir tarihte. Gelen ziyaretçiler hüznün yanında gururlanıyorlar." dedi. Sinop'tan müzeyi görmek için kente gelen Ömer Faruk Canlıoğlu, Mimar Sinan Evi'ne ödevi nedeniyle hem gezmek hemde incelemelerde bulunmak için geldiğini söyledi.

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'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!
Mimar Sinan'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!

Canlıoğlu, 'ın eserleriyle Osmanlı'ya altın çağını yaşattığını hatırlatarak, herkesin bu evi görmesi gerektiğini ifade etti. Adana'dan gelen Alper Adabaş ise eşsiz eserlere imza atan Mimar Sinan'ın doğduğu evi merak ettiğini ve evin mimarisiyle etkileyici bir mekan olduğunu anlattı. Pınar Gökoğlu da Almanya'da yaşadığını ve Mimar Sinan'ın nasıl bir evde yaşadığını görmek için Ağırnas'a geldiğini aktardı. Kemal Ünal, ailesiyle beraber Ağırnas'a geldiğini, Mimar Sinan'ın evinin diğer eserlerine yansıdığını gördüğünü kaydetti.

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'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!
Mimar Sinan'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!
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'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!
Mimar Sinan'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!
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