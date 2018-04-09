Mimar Sinan'ın evine ziyaretçi akınına uğruyor!

"YILLIK 13 BİN KİŞİYE YAKLAŞIYOR"

"20 yaşına kadar Ağırnas'ta yaşamış birisi. Ağırnas'ın taşını, toprağını, kuşunu, böceğini görmüş, Erciyes'i seyretmiş biri ve gençliği burada geçiyor. Ağırnas'ı o dönemde şu andaki gibi yeryüzünde binaları olan bir köy olarak düşünmeyelim. Ağırnas'ın geçmişi çok eski yıllara dayanmakta ve medeniyetin büyük bir kısmı yer altında. Sinan'ın evinin bulunduğu yer de bu yapıya uygun olarak karşımıza çıkmakta. Mimar Sinan'ın evi tescilli bir yapı. Farklı kurum ve kuruluşların desteğiyle Mimar Sinan'ın evi restore edildi. Ziyaretçi sayısının yıllık 13 bin kişiye yaklaştığını biliyoruz."