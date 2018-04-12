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Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2018 tarihi geldi, çattı. Recep ayının 27. Gecesine denk gelen bu mübarek gecede Miraç Kandili mesajları yine en çok araştırılan konuların başında yer alacak. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinen bu gecede eller semaya açılacak ve dua ibadetler ile geçirilecek. Biz de bu özel gün vesilesi ile sevdiklerinize gönderebileceğiniz 2018 Miraç Kandili kutlama mesajları hazırladık. Resimli Miraç Kandili mesajları 2018 ile arkadaşlarınıza veya büyüklerinize dua dolu sözler iletebilirsiniz. İşte 2018 Resimli

Giriş Tarihi: 12.04.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 16:51
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Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç
Miraç Kandili Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç Kandil mesajları

Kandil mesajları 2018 yarın yine milyonlarca kişi tarafından paylaşılacak. Recep ayının 27. Gecesine denk gelen ve Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinen bu özel gecede resimli mesajları ile sevdiklerinizi mutlu etme imkanına sahipsiniz. Uzakta bulunan büyüklerinize yollayabileceğiniz, Whatsapp, Instagram veya diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz Resimli Miraç Kandili kutlama mesajları sabah.com.tr'de.

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Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç
Miraç Kandili Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç Kandil mesajları

MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2018

- n mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...

- Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun?

- Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

- Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

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Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç
Miraç Kandili Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç Kandil mesajları

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. niz Mübarek Olsun.
Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

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Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç
Miraç Kandili Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç Kandil mesajları

RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, niz Mübarek Olsun
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun
Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

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Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç
Miraç Kandili Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç Kandil mesajları

KANDİL MESAJLARI 2018

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. niz mübarek olsun..
Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

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Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç
Miraç Kandili Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç Kandil mesajları

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. niz mübarek olsun.

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Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç
Miraç Kandili Kutlama Mesajları 2018 yine burada! – İşte Resimli Mübarek Miraç Kandil mesajları

Tüm İslam aleminin kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler…

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