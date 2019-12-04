NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

Londra'da yapılan NATO liderler zirvesi sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Sayın Erdoğan ile dün akşam çok verimli görüşmeler yaptık" dedi. Stoltenberg'in yaptığı toplantıda gazetecilerin gündeminde Türkiye vardı.