Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için 'da bulunan Başkan , zirveye damgasını vurdu. Başkan Erdoğan Londra'da, konulu Dörtlü Zirve'de Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı ve İngiltere Başbakanı ile bir araya geldi. Zirve sonrası Erdoğan, "Gayet iyi geçti" dedi.
.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 20:40
NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

Ardından Erdoğan Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

üyesi ülkelerin liderleri, baş başa görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan NATO üyesi ülkelerin katıldığı aile fotoğrafında ise en ön sırada yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

Başkan Erdoğan, Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

Başkan Erdoğan daha sonra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Başkan erdoğan'ın diplomasi trafiği devam etti. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

'da yapılan liderler zirvesi sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Sayın Erdoğan ile dün akşam çok verimli görüşmeler yaptık" dedi. Stoltenberg'in yaptığı toplantıda gazetecilerin gündeminde Türkiye vardı.

NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası
BİZE ULAŞIN