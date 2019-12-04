NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye damgasını vurdu. Başkan Erdoğan Londra'da, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirve sonrası Erdoğan, 'Gayet iyi geçti' dedi. . Ardından Erdoğan Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. NATO üyesi ülkelerin liderleri, baş başa görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan NATO üyesi ülkelerin katıldığı aile fotoğrafında ise en ön sırada yer aldı. Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan daha sonra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Başkan erdoğan'ın diplomasi trafiği devam etti. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Londra'da yapılan NATO liderler zirvesi sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Sayın Erdoğan ile dün akşam çok verimli görüşmeler yaptık' dedi. Stoltenberg'in yaptığı toplantıda gazetecilerin gündeminde Türkiye vardı.