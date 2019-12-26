Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...

Diğer ailelere de sesleniyorum, onlar da gelsin, bu eyleme katılsın. Katılsın ki; onlar da çocuklarına kavuşsun. Onlar katıldıkları zaman, çocuklar anne babalarını gördükleri zaman üzülüyorlar ve gelip devlete teslim oluyorlar. Kızım yeniden doğdu. Benim yanımda yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Bir anne daha evladına kavuştu! PKK'nın 5 yıl önce kaçırdığı genç kızın annesiyle buluşma anı kamerada...