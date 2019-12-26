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Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...

Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 14 yaşında dağa kaçırılan kızı kızı Mekiye Kaya'ya kavuşan anne Hüsniye ile baba Hüseyin Kaya, 5 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:19
Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...

5 YIL SONRA KIZLARINA KAVUŞTULAR

İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye (21), 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine teslim oldu.

Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ifade işlemleri tamamlanan Mekiye Kaya, ailesine teslim edilmek üzere 'a gönderildi. Hüseyin- Hüsniye Kaya çifti, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın sevincini yaşadı.

Kaya çifti, kızlarına sarılıp, gözyaşı döktü.

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Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...

'KIZIM YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ'

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan kızları Mekiye ile kavuşturulan Kaya çifti, gözyaşlarını tutamadı.

Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...

Çift, konuşmakta güçlük çekerken uzun süre kızlarına sarıldı. Baba Hüseyin Kaya, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Bakanımız dün akşam bize böyle bir müjde verdi. Gözümüzü aydın etti. Kızımızın Silopi'de olduğunu ve 'a getirileceğini söyledi ve getirdiler.

Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...

Devletimiz sağ olsun, var olsun. Cumhurbaşkanımız bu işle ilgili çok mücadele veriyor. Allah razı olsun. Bütün polis arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizim devletimiz çok güçlüdür.

Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...

Diğer ailelere de sesleniyorum, onlar da gelsin, bu eyleme katılsın. Katılsın ki; onlar da çocuklarına kavuşsun. Onlar katıldıkları zaman, çocuklar anne babalarını gördükleri zaman üzülüyorlar ve gelip devlete teslim oluyorlar. Kızım yeniden doğdu. Benim yanımda yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

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Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...
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