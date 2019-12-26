Nöbet tutan bir anne daha kızına kavuştu...
Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 14 yaşında dağa kaçırılan kızı kızı Mekiye Kaya'ya kavuşan anne Hüsniye ile baba Hüseyin Kaya, 5 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı.
Giriş Tarihi: 26.12.2019
14:15
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
14:19
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5 YIL SONRA KIZLARINA KAVUŞTULAR HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Kaya ailesinin kızı Mekiye (21), 21 Aralık'ta terör örgütü PKK'dan kaçıp, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde ifade işlemleri tamamlanan Mekiye Kaya, ailesine teslim edilmek üzere
Diyarbakır'a gönderildi. Hüseyin- Hüsniye Kaya çifti, bu sabah Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kızları Mekiye'ye 5 yıl sonra kavuşmanın sevincini yaşadı. Kaya çifti, kızlarına sarılıp, gözyaşı döktü.
'KIZIM YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ' Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan kızları Mekiye ile kavuşturulan Kaya çifti, gözyaşlarını tutamadı.
Çift, konuşmakta güçlük çekerken uzun süre kızlarına sarıldı. Baba Hüseyin Kaya, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Bakanımız dün akşam bize böyle bir müjde verdi. Gözümüzü aydın etti. Kızımızın Silopi'de olduğunu ve
Diyarbakır'a getirileceğini söyledi ve getirdiler.
Devletimiz sağ olsun, var olsun. Cumhurbaşkanımız bu işle ilgili çok mücadele veriyor. Allah razı olsun. Bütün polis arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizim devletimiz çok güçlüdür.