MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, atama branşları ve kadro dağılımı belli oldu mu?

2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen ataması için ön başvurular alınacak. Puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacak.

Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacak.

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.