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Haberler Galeri MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, atama branşları ve kadro dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 08:01

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, atama branşları ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin öğretmen atamasının müjdesini vermişti. Hemen ardından MEB öğretmen atama takvimi 2025 açıklaması ile adayların sorularının bir kısmını yanıtladı ve bugüne işaret etti. Peki, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, belli oldu mu? İşte, öğretmen atama branş ve kadro dağılımı açıklamasının yapılacağı tarih:

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, atama branşları ve kadro dağılımı belli oldu mu?

MEB öğretmen atama takvimi 2025 kapsamında başvuru tarihleri belli olurken alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru için 18 Nisan tarihi işaret edilmişti. Adaylar şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığına çevirdi. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, öğretmen atama branşları belli oldu mu? İşte, detaylar:

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, atama branşları ve kadro dağılımı belli oldu mu?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamak üzere kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin öğretmen ataması yapılacağı müjdesi verildi. Hemen ardından MEB basın açıklaması ile başvuru tarihlerini duyurdu:

21 Nisan - 5 Mayıs 2025

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MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, atama branşları ve kadro dağılımı belli oldu mu?

2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen ataması için ön başvurular alınacak. Puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacak.

Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacak.

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, atama branşları ve kadro dağılımı belli oldu mu?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, atama branşları ve kadro dağılımı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen atama branşları ve atama sayısının MEB açıklamasına göre 18 Nisan (bugün) belli olması bekleniyor. Adayların gözü Milli Eğitim Bakanlığı duyurularında.