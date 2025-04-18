MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, atama branşları ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 18.04.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
08:01
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin öğretmen atamasının müjdesini vermişti. Hemen ardından MEB öğretmen atama takvimi 2025 açıklaması ile adayların sorularının bir kısmını yanıtladı ve bugüne işaret etti. Peki, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, belli oldu mu? İşte, öğretmen atama branş ve kadro dağılımı açıklamasının yapılacağı tarih: