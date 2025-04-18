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Haberler Galeri Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihleri!
Giriş Tarihi: 18.04.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 10:55

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihleri!

Okulların tatil olacağı tarihler öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ara tatilden dönen öğrenciler, yaz tatiline kadar ara vermeksizin eğitim öğretim faaliyetini sürdürecek. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman ve kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı MEB takvimi ile yaz tatili tarihleri!

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihleri!

Sömestr ve ara tatilleri geride bırakan milyonlarca öğrenci okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek sorularıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini inceliyor. Geçtiğimiz yıl yaz tatili 14 Haziran'da başlamış, 11 Eylül'de sona ermişti. Söz konusu tarihlerin bu yıl değişiklik gösterip göstermediği merak konusu oldu. İşte merak edlien soruların yanıtı ile yaz tatili tarihleri…

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihleri!

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2025 yaz tatili, öğrencilerin 20 Haziran Cuma günü karnelerini almasıyla başlayacak.

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Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihleri!

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu süre zarfı içerisinde yaz tatilinde olacak.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihleri!

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada okulların kapanış tatilinin erkene çekileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Kurban Bayramı'nın 6 Haziran'da başlaması sebebiyle okulların 20 Haziran'dan önce kapanacağı iddia edilmişti.

MEB'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihleri!

"Söz konusu haberde, 'Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor' şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi, 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış olup, eğitim süreçleri bu takvim doğrultusunda devam etmektedir."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili tartışmalarına son noktayı koyarak, okulların erken kapanacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Tekin, "Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl duyurduğumuz akademik takvim aynen geçerlidir. Manipülatif haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz" dedi. Bakan, MEB'in resmi sitesinde yer alan takvimin dışındaki bilgilere güvenilmemesi gerektiğini özellikle belirtti.