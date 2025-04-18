Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihleri!

Sömestr ve ara tatilleri geride bırakan milyonlarca öğrenci okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek sorularıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini inceliyor. Geçtiğimiz yıl yaz tatili 14 Haziran'da başlamış, 11 Eylül'de sona ermişti. Söz konusu tarihlerin bu yıl değişiklik gösterip göstermediği merak konusu oldu. İşte merak edlien soruların yanıtı ile yaz tatili tarihleri…