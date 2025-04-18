Giriş Tarihi: 18.04.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
10:55
Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tarihleri!
Okulların tatil olacağı tarihler öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ara tatilden dönen öğrenciler, yaz tatiline kadar ara vermeksizin eğitim öğretim faaliyetini sürdürecek. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman ve kaç ay sürecek? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı MEB takvimi ile yaz tatili tarihleri!