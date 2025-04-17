Giriş Tarihi: 17.04.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
13:57
Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yaz tatilinin öne alınacağına dair söylentiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklığa kavuşturulmuştu. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait MEB takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi netlik kazandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler şimdi gözlerini yaz tatilinin başlayacağı tarihe çevirmiş durumda. Özellikle tatil planlarını yapmaya hazırlanan aileler, tarihleri ajandalarında işaretledi. Peki, okullar ne zaman kapanacak?