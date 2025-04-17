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Haberler Galeri Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı
Giriş Tarihi: 17.04.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 13:57

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen yaz tatilinin öne alınacağına dair söylentiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklığa kavuşturulmuştu. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait MEB takvimi doğrultusunda okulların kapanış tarihi netlik kazandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler şimdi gözlerini yaz tatilinin başlayacağı tarihe çevirmiş durumda. Özellikle tatil planlarını yapmaya hazırlanan aileler, tarihleri ajandalarında işaretledi. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

Okulların kapanış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan akademik takvim doğrultusunda takip ediliyor. "Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusu özellikle son günlerde sınav temposu içinde olan öğrenciler ve tatil planı yapmaya hazırlanan aileler için önem kazanmış durumda. Karne günü geldiğinde notlarını ve başarı belgelerini alan öğrenciler, hemen ardından uzun yaz tatiline çıkacak. Peki, okullar ne zaman kapanıyor?

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

MEB İDDİALARA YANIT VERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatilinin erkene çekileceği iddialarına yanıt verdi:

Bugün bazı basın ve yayın organlarında, "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberin yer aldığı belirtildi.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi"nin, 28 Mayıs 2024'te kamuoyuyla paylaşıldığı ve eğitim öğretim süreçlerinin açıklanan takvim doğrultusunda devam ettiği vurgulandı.

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Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar takvimde belirtildiği üzere 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Karnelerini alan öğrenciler bu tarih itibarıyla yaz tatilinde olacak.

İşte MEB açıklaması:

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.

İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir.

Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 MEB takvimi ile yaz tatili başlangıcı