Giriş Tarihi: 17.04.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
14:06
ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
ÖSYM, 2025 KPSS takvimini resmi olarak açıkladı. Kamu personeli adayları için başvuru ve sınav süreci netlik kazandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde uygulanacak sınavların yanı sıra, Genel Kültür-Genel Yetenek, MEB Akademi Giriş ve ÖABT oturumlarının tarihleri de belli oldu. Bununla birlikte başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama takvimleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2025 KPSS tam olarak hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen detaylar…