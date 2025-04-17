ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM, 2025 yılına ilişkin sınav takvimini resmi olarak yayımladı. Takvimin paylaşılmasıyla birlikte KPSS başvuru süreçleri ve sınav tarihleri de netleşmiş oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adayların katılım göstereceği oturumlara dair ayrıntılar da açıklandı. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler…