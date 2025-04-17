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Haberler Galeri ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:06

ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM, 2025 KPSS takvimini resmi olarak açıkladı. Kamu personeli adayları için başvuru ve sınav süreci netlik kazandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde uygulanacak sınavların yanı sıra, Genel Kültür-Genel Yetenek, MEB Akademi Giriş ve ÖABT oturumlarının tarihleri de belli oldu. Bununla birlikte başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama takvimleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2025 KPSS tam olarak hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen detaylar…

ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM, 2025 yılına ilişkin sınav takvimini resmi olarak yayımladı. Takvimin paylaşılmasıyla birlikte KPSS başvuru süreçleri ve sınav tarihleri de netleşmiş oldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adayların katılım göstereceği oturumlara dair ayrıntılar da açıklandı. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler…

ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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ÖSYM KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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