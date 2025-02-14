Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
10:32
Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP'li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan AK Partili belediyelerle CHP'li belediyeler arasında özellikle su fiyatlarında ciddi farklılıklar gözlendiğine dikkat çekti. Özcan, AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküp başına 19,68 TL'den sunulmasına karşın, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde aynı hizmetin 89 TL'ye satılmasını örnek gösterdi. Özcan, "Bu oran, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden oluyor. Su, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olmasına rağmen, bu fiyat farkı büyük bir ekonomik adaletsizliği ortaya koyuyor" diye konuştu.