Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP’li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!

Ulaşım hizmetlerinde de benzer bir tablonun söz konusu olduğuna dikkat çeken Hakan Han Özcan, "AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 13,5 TL gibi düşük bir ücretle sunduğu toplu taşıma hizmeti ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 TL en pahalı, ikinci pahalı şehir ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 26 TL gibi rekor rakamları arasındaki fark, dar gelirli vatandaşlarımızın günlük yaşamında ek bir mali yük oluşturuyor" ifadelerini kullandı.