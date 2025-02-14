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Haberler Galeri Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP'li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:32

Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP'li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan AK Partili belediyelerle CHP'li belediyeler arasında özellikle su fiyatlarında ciddi farklılıklar gözlendiğine dikkat çekti. Özcan, AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküp başına 19,68 TL'den sunulmasına karşın, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde aynı hizmetin 89 TL'ye satılmasını örnek gösterdi. Özcan, "Bu oran, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden oluyor. Su, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olmasına rağmen, bu fiyat farkı büyük bir ekonomik adaletsizliği ortaya koyuyor" diye konuştu.

TOLGA ÖZLÜ
Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP’li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li belediyelerin su, ulaşım ve halk ekmek gibi temel hizmetlerde uyguladıkları yüksek fiyat politikaları ile vatandaşın sırtında yük olduğunu kaydetti.

Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP’li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesinin güncel verilerine göre, CHP'li belediyelerin su, ulaşım ve halk ekmek gibi temel hizmetlerde uyguladıkları yüksek fiyat politikaları ile vatandaşın sırtında yük olduğunu kaydetti. Özcan, "Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor" dedi.

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Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP’li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan AK Partili belediyelerle CHP'li belediyeler arasında özellikle su fiyatlarında ciddi farklılıklar gözlendiğine dikkat çekti. Özcan, AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküp başına 19,68 TL'den sunulmasına karşın, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde aynı hizmetin 89 TL'ye satılmasını örnek gösterdi. Özcan, "Bu oran, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden oluyor. Su, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olmasına rağmen, bu fiyat farkı büyük bir ekonomik adaletsizliği ortaya koyuyor," diye konuştu.

Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP’li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!

Ulaşım hizmetlerinde de benzer bir tablonun söz konusu olduğuna dikkat çeken Hakan Han Özcan, "AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 13,5 TL gibi düşük bir ücretle sunduğu toplu taşıma hizmeti ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 TL en pahalı, ikinci pahalı şehir ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 26 TL gibi rekor rakamları arasındaki fark, dar gelirli vatandaşlarımızın günlük yaşamında ek bir mali yük oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Özcan acı gerçeği rakamlarla ortaya koydu! Su, ekmek ve ulaşımda; AK Partili ve CHP’li belediyeler arasında dikkat çeken kıyaslama!

Halk ekmek konusunda ise Özcan, "AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde halk ekmeğin 4 TL'ye satılması ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 10 TL'ye çıkarılması ile arada ortaya çıkan farka dikkat çekti. Özcan, "Aradaki bu fark Seçim dönemlerinde verilen 'sosyal belediyecilik' vaadinden ne kadar uzaklaştığının bir göstergesi" dedi.

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