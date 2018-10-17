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Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 20:45 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 21:30
Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor

'nın, 'ın Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri sürüyor

Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor

Olay yeri inceleme ekibinin Başkonsolosluk konutunun çatısında inceleme yaptığı görülürken, drone yardımıyla bina ve çevresinin görüntüsü alındı

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Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor

yazarı Suudi gazeteci 'nın, 'ın Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin dün 'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri devam ediyor.

Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor

Bazı olay yeri inceleme personellerinin saat 18.15'te konutun çatısında çalışma yaptığı görüldü. Ayrıca, drone yardımıyla bina ve çevresinin görüntüsü alındı.

Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor

Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla 16.40'ta gelen Türk yetkililer, 2 saati aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor

İnceleme heyetinin başında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor

Özel kıyafetli ekipler Kaşıkçı'nın izini arıyor

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri konutun garaj bölümünde de detaylı bir inceleme işlemine başladı.

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