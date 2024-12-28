Parola: Tek atış, tek vuruş... Türk ordusunun ‘görünmez’leri sahada!

Adaylara, eğitimin ilk aşamasında, kullanacakları keskin nişancı tüfekleri hakkında dersler veriliyor. Temel nişancılık ile hava koşullarının uzun mesafeli atışa etkileri konusunda da eğitim alan adaylar, 2000 metreye kadar çeşitli hedeflere yaptıkları atışlarla öğrendiklerini uygulama ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.