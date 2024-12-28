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Haberler Galeri Parola: Tek atış, tek vuruş... Türk ordusunun ‘görünmez’leri sahada!
Giriş Tarihi: 28.12.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:52

Parola: Tek atış, tek vuruş... Türk ordusunun ‘görünmez’leri sahada!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) keskin nişancıları, Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'ndaki (ATUNEB) zorlu eğitim süreciyle "görünmeden görmeyi" öğrenerek 2 kilometreye kadar hedefleri tam isabetle vuruyor. TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapacak keskin nişancılar, fiziki kondisyonu ve atış becerileri yüksek olan profesyonel askerler arasından seçiliyor. Keskin nişancı adayları, her türlü arazi ve hava koşulunda, gece gündüz fark etmeksizin hedeflerini "tek atış tek vuruş" parolasıyla tam isabetle vurmada uzmanlaşıyor.

Parola: Tek atış, tek vuruş... Türk ordusunun ‘görünmez’leri sahada!

ATUNEB'de 3 aşamadan oluşan 10 haftalık eğitime alınan keskin nişancı adaylarına, eğitimleri süresince her gün fiziki kondisyon yüklemesi yapılıyor.

Adaylar, zorlu bölümlerden oluşan pentatlonda yaptıkları çalışmalarla çeviklik, dayanıklılık ve denge becerilerini artırıyor.

Parola: Tek atış, tek vuruş... Türk ordusunun ‘görünmez’leri sahada!

Keskin nişancıların, zorlu arazi koşullarında birçok kas grubunu aynı anda kullanması gerektiği için adaylara her gün egzersiz yaptırılıyor.

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Parola: Tek atış, tek vuruş... Türk ordusunun ‘görünmez’leri sahada!

Adaylara, eğitimin ilk aşamasında, kullanacakları keskin nişancı tüfekleri hakkında dersler veriliyor. Temel nişancılık ile hava koşullarının uzun mesafeli atışa etkileri konusunda da eğitim alan adaylar, 2000 metreye kadar çeşitli hedeflere yaptıkları atışlarla öğrendiklerini uygulama ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Parola: Tek atış, tek vuruş... Türk ordusunun ‘görünmez’leri sahada!

EĞİTİMLERDE YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR KULLANILIYOR

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve mühimmat, Türk askerinin gücüne güç katıyor. Keskin nişancı adayları 800 metreye kadarki atış faaliyetlerinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen keskin nişancı tüfeği KNT-76'yı kullanıyor.

Parola: Tek atış, tek vuruş... Türk ordusunun ‘görünmez’leri sahada!

Keskin nişancı adayları 1500 metre hedeflerinde ise yine MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12'yi kullanıyor.

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