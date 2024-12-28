Giriş Tarihi: 28.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
14:52
Parola: Tek atış, tek vuruş... Türk ordusunun ‘görünmez’leri sahada!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) keskin nişancıları, Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'ndaki (ATUNEB) zorlu eğitim süreciyle "görünmeden görmeyi" öğrenerek 2 kilometreye kadar hedefleri tam isabetle vuruyor. TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapacak keskin nişancılar, fiziki kondisyonu ve atış becerileri yüksek olan profesyonel askerler arasından seçiliyor. Keskin nişancı adayları, her türlü arazi ve hava koşulunda, gece gündüz fark etmeksizin hedeflerini "tek atış tek vuruş" parolasıyla tam isabetle vurmada uzmanlaşıyor.