Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Rize-Artvin" isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! "Mutluluktan ağlayanlar oldu" İşte tarihi anlar
Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 12:32

"Rize-Artvin" isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! "Mutluluktan ağlayanlar oldu" İşte tarihi anlar

Rize'de bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı bugün indi. Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılanırken uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, yolcularla tek tek selamlaştığını dile getirerek, "Ağlayanlar bile oldu mutluluktan. Çok gurur verici bir şey" dedi. İlk seferin yolcularından biri olan Enis Alimoğlu "Recep Tayyip Erdoğan her anlamda yatırımlarla Avrupa'ya, dünyaya cevap veriyor. Nokta nokta çalışıyor" ifadelerini kullandı.

AA
Rize-Artvin isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı’na indi! Mutluluktan ağlayanlar oldu İşte tarihi anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi.

Rize-Artvin isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı’na indi! Mutluluktan ağlayanlar oldu İşte tarihi anlar

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rize-Artvin isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı’na indi! Mutluluktan ağlayanlar oldu İşte tarihi anlar

Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılandı.

Rize-Artvin isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı’na indi! Mutluluktan ağlayanlar oldu İşte tarihi anlar

"MUTLULUKTAN AĞLAYANLAR OLDU"

Uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, gazetecilere, havalimanının Rize ve Artvin için önemli bir proje olduğunu söyledi.

Rize-Artvin isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı’na indi! Mutluluktan ağlayanlar oldu İşte tarihi anlar

İnişi pilotlarla birlikte kokpitte gerçekleştirdiğini belirten Ekşi, "Çok güzel bir havalimanı. İnişi çok kolay. Üç kilometre pisti var. Bina olarak çok güzel. İnşallah bölge için hayırlara vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

SON DAKİKA