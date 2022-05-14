Giriş Tarihi: 14.05.2022 12:28
Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
12:32
"Rize-Artvin" isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! "Mutluluktan ağlayanlar oldu" İşte tarihi anlar
Rize'de bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı bugün indi. Uçaktaki yolcular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile alanda bulunan kişilerce çiçeklerle karşılanırken uçaktan ilk olarak THY Genel Müdürü Bilal Ekşi indi. Ekşi, yolcularla tek tek selamlaştığını dile getirerek, "Ağlayanlar bile oldu mutluluktan. Çok gurur verici bir şey" dedi. İlk seferin yolcularından biri olan Enis Alimoğlu "Recep Tayyip Erdoğan her anlamda yatırımlarla Avrupa'ya, dünyaya cevap veriyor. Nokta nokta çalışıyor" ifadelerini kullandı.