Rus askeri polisi, Suriye'de petrol kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi

PKK/YPG terör örgütünü destekleyen ABD'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında Suriye'nin Güneyine çekildiği gözlenmişti. O zamana kadar teröristleri korumak için her türlü oyalama taktiğini uygulamaya çalışan ABD, "Suriye'den çekiliyoruz" diyerek sadece Türkiye sınırından Güney'deki petrol kuyularının olduğu bölgeye çekildi. Rusların ve rejimin etkili olduğu bölgede Türkiye ile mutabakat imzalayan bölgede 150 saatlik sürenin sonunda teröristlerin çekildiği açıklandı. Kamışlı bölgesinde Rus askeri polislerinin petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendiği anlar böyle kaydedildi.