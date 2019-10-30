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  • Rus askeri polisi, Suriye'de petrol kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi

polisi, 'de kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi

PKK/YPG terör örgütünü destekleyen ABD'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında 'nin Güneyine çekildiği gözlenmişti. O zamana kadar teröristleri korumak için her türlü oyalama taktiğini uygulamaya çalışan ABD, "Suriye'den çekiliyoruz" diyerek sadece Türkiye sınırından Güney'deki kuyularının olduğu bölgeye çekildi. Rusların ve rejimin etkili olduğu bölgede Türkiye ile mutabakat imzalayan bölgede 150 saatlik sürenin sonunda teröristlerin çekildiği açıklandı. Kamışlı bölgesinde polislerinin petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in ilçesinden görüntülendiği anlar böyle kaydedildi.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:57
Rus askeri polisi, Suriye'de petrol kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarında, sınır bölgesindeki kuyuları çevresinde, polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü.

Rus askeri polisi, Suriye'de petrol kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi

Rus askeri polisleri de akşam saatlerinde devriyedeyken, görüntülendi.

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Rus askeri polisi, Suriye'de petrol kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi

Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Rus askeri polisi, Suriye'de petrol kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi
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Rus askeri polisi, Suriye'de petrol kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi
Rus askeri polisi, Suriye'de petrol kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi
Rus askeri polisi, Suriye'de petrol kuyuları çevresinde devriye atarken görüntülendi
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