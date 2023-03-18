Giriş Tarihi: 18.03.2023 13:50
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
14:01
Şanlıurfa'da Mehmetçik sahada... Sel felaketinin yaraları sarılıyor
Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance, Karakoyunlu ve Süleymaniye mahallelerinde temizlik ve su tahliye çalışmaları sürüyor. Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek veriyor. Bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Şanlıurfa Valisi Saliha Ayhan'da incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinledi.