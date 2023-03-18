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Haberler Galeri Şanlıurfa'da Mehmetçik sahada... Sel felaketinin yaraları sarılıyor
Giriş Tarihi: 18.03.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 14:01

Şanlıurfa'da Mehmetçik sahada... Sel felaketinin yaraları sarılıyor

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance, Karakoyunlu ve Süleymaniye mahallelerinde temizlik ve su tahliye çalışmaları sürüyor. Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek veriyor. Bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Şanlıurfa Valisi Saliha Ayhan'da incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinledi.

Yunus Emre KAVAK
HUZEYFE ATICI
Şanlıurfa’da Mehmetçik sahada... Sel felaketinin yaraları sarılıyor

Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance, Karakoyunlu ve Süleymaniye mahallelerinde temizlik ve su tahliye çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa’da Mehmetçik sahada... Sel felaketinin yaraları sarılıyor

Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek veriyor.

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Şanlıurfa’da Mehmetçik sahada... Sel felaketinin yaraları sarılıyor

Bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Şanlıurfa Valisi Saliha Ayhan'da incelemelerde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinledi.

Şanlıurfa’da Mehmetçik sahada... Sel felaketinin yaraları sarılıyor

Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa bir de sel felaketini yaşadı.

Şanlıurfa’da Mehmetçik sahada... Sel felaketinin yaraları sarılıyor

Bölgenin farklı mahallelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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