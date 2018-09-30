Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'te ele geçirildi! 'lı teröristlerden hainlikte son nokta

Giriş Tarihi: 30.09.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 11:22
  • 1
  • 27
'te ele geçirildi! 'lı teröristlerden hainlikte son nokta
Siirt'te ele geçirildi! PKK'lı teröristlerden hainlikte son nokta

'in Pervari ilçesi kırsalında kış hazırlığı yapan 'lı teröristlere yönelik operasyonda şırıngalı patlayıcı düzeneği bulundu.

  • 2
  • 27
'te ele geçirildi! 'lı teröristlerden hainlikte son nokta
Siirt'te ele geçirildi! PKK'lı teröristlerden hainlikte son nokta

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 27
'te ele geçirildi! 'lı teröristlerden hainlikte son nokta
Siirt'te ele geçirildi! PKK'lı teröristlerden hainlikte son nokta

Operasyonda, tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde yapılan aramada, şırıngalı patlayıcı düzeneği, biksi makineli tüfek monte hamili, 85 tüp, 2 radyo, 4 düdüklü tencere, 40 metre halat, merdiven, 4 su pompası, 70 metre elektrik kablosu, 3 cd, 150 litrelik 4 varil, jeneratör, 9 buji, lehim makinesi, 3 mazotlu soba, 3 akü, 8 el feneri, 250 metre branda, 25 litre benzin, 30 litre mazot, 50 ampul, kaleşnikof tüfeği şarjörü, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar ile doğum kontrol ürünleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

  • 4
  • 27
'te ele geçirildi! 'lı teröristlerden hainlikte son nokta
Siirt'te ele geçirildi! PKK'lı teröristlerden hainlikte son nokta

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

  • 5
  • 27
'te ele geçirildi! 'lı teröristlerden hainlikte son nokta
Siirt'te ele geçirildi! PKK'lı teröristlerden hainlikte son nokta
  • 6
  • 27
'te ele geçirildi! 'lı teröristlerden hainlikte son nokta
Siirt'te ele geçirildi! PKK'lı teröristlerden hainlikte son nokta
  • 7
  • 27
'te ele geçirildi! 'lı teröristlerden hainlikte son nokta
Siirt'te ele geçirildi! PKK'lı teröristlerden hainlikte son nokta
BİZE ULAŞIN