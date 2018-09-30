Siirt'te ele geçirildi! PKK'lı teröristlerden hainlikte son nokta

Operasyonda, tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde yapılan aramada, şırıngalı patlayıcı düzeneği, biksi makineli tüfek monte hamili, 85 tüp, 2 radyo, 4 düdüklü tencere, 40 metre halat, merdiven, 4 su pompası, 70 metre elektrik kablosu, 3 cd, 150 litrelik 4 varil, jeneratör, 9 buji, lehim makinesi, 3 mazotlu soba, 3 akü, 8 el feneri, 250 metre branda, 25 litre benzin, 30 litre mazot, 50 ampul, kaleşnikof tüfeği şarjörü, antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar ile doğum kontrol ürünleri, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.