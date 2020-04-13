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Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı! İşte bilanço...

Haftasonu 30 büyükşehir ve 'ta uygulanan sokağa çıkma yasağında yasağı ihlal edenlere ceza yağdı. Valiliği, yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle kentte uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında yapılan denetimlerde, toplam 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildiğini bildirdi.

AJANSLAR Türkiye
Giriş Tarihi: 13.04.2020 07:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 07:57
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı! İşte bilanço...

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 10 Nisan'da 30 büyükşehir ve 'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı! İşte bilanço...

Emniyet Müdürlüğünce 45 bin polis ve bekçi, İl Jandarma Komutanlığınca 5 bin 474 personel görevlendirildiği aktarılan açıklamada, 24 saat esasınca gerekli emniyet tedbirlerinin aldığı kaydedildi.

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Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı! İşte bilanço...

Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından açıklamanın içeriğini paylaştı.

Açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığımızın 10 Nisan 2020 tarihli genelgesi ile vatandaşlarımıza 10.04.2020 saat 24:00'ten 12.04.2020 saat 24:00'e kadar 30 büyükşehir ve 'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı! İşte bilanço...

Bu çerçevede ilimizde Emniyet Müdürlüğümüzce 45.000 polis ve bekçi, İl Jandarma Komutanlığımızca 5.474 personel görevlendirilmiş ve 24 saat esasınca gerekli emniyet tedbirleri aldırılmıştır.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı! İşte bilanço...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kimlik kontrolleri titizlikle yapılmış ve izni olan vatandaşlarımıza gerekli kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca, izinsiz olarak sokağa çıkan kişilere gerekli adli / idari işlemler düzenlenmiş ve vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapılmıştır.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı! İşte bilanço...

Bu kapsamda, 12 Nisan 2020 Pazar saat 17.00 itibariyle emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede; 25 adli, 3.429 idari işlem uygulanmış olup 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı! İşte bilanço...

Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13.515 araç, 16.312 şahıs denetlenmiş olup Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir.

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