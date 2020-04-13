Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı! İşte bilanço...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kimlik kontrolleri titizlikle yapılmış ve izni olan vatandaşlarımıza gerekli kolaylıklar sağlanmıştır. Ayrıca, izinsiz olarak sokağa çıkan kişilere gerekli adli / idari işlemler düzenlenmiş ve vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapılmıştır.