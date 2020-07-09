SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya genelinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren coronavirüs salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde 8 Temmuz itibariyle Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgın başlangıcından bu yana toplamda 5.282 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı öncelikli olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları da günlük olarak açıklanıyor. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 9 Temmuz 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Günlük vaka ve ölüm sayıları açıklandığında burada olacak...