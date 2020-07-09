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Haberler Galeri SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planıyla birlikte yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu ile ilgili günlük olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 9 Temmuz Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Bakan Koca tarafından son dakika açıklanan 9 Temmuz 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosu…

Giriş Tarihi: 09.07.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 19:30
SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Dünya genelinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren coronavirüs salgınına ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde 8 Temmuz itibariyle verilerine göre salgın başlangıcından bu yana toplamda 5.282 vatandaşımız hayatını kaybetti. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı öncelikli olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları da günlük olarak açıklanıyor. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 9 Temmuz 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Günlük vaka ve ölüm sayıları açıklandığında burada olacak...

SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.

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SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

5 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil.

SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

4 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.

SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

3 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.

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