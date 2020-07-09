SON DAKİKA! 9 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planıyla birlikte yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu ile ilgili günlük olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 9 Temmuz Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Bakan Koca tarafından son dakika açıklanan 9 Temmuz 2020 Perşembe Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü son durum tablosu…