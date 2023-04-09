Giriş Tarihi: 09.04.2023 16:25
Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
16:50
Son dakika: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu: Hangi bakan nereden aday? İşte AK Parti milletvekili adayları listesindeki kabine üyeleri...
Son dakika haberi... AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Yeni dönem için Milletvekili aday listeleri netlik kazandı. Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde 2023 seçimlerine hazırlanan AK Parti millet vekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine milletvekili adayları listesinde kabineden hangi isimler hangi ilden aday oldu? İşte il il liste...