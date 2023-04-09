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Haberler Galeri Son dakika: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu: Hangi bakan nereden aday? İşte AK Parti milletvekili adayları listesindeki kabine üyeleri...
Giriş Tarihi: 09.04.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 16:50

Son dakika: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu: Hangi bakan nereden aday? İşte AK Parti milletvekili adayları listesindeki kabine üyeleri...

Son dakika haberi... AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Yeni dönem için Milletvekili aday listeleri netlik kazandı. Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde 2023 seçimlerine hazırlanan AK Parti millet vekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine milletvekili adayları listesinde kabineden hangi isimler hangi ilden aday oldu? İşte il il liste...

Son dakika: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu: Hangi bakan nereden aday? İşte AK Parti milletvekili adayları listesindeki kabine üyeleri...

Son dakika haberleri... AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Kabine'deki iki bakan hariç tüm isimler milletvekili aday listesinde yerini aldı. İşte il il kabinedeki isimlerin aday olduğu iller...

Son dakika: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu: Hangi bakan nereden aday? İşte AK Parti milletvekili adayları listesindeki kabine üyeleri...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı FUAT OKTAY - Ankara 3. Bölge 1.sıra

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Son dakika: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu: Hangi bakan nereden aday? İşte AK Parti milletvekili adayları listesindeki kabine üyeleri...

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ - Şanlıurfa 1. sıra

Son dakika: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu: Hangi bakan nereden aday? İşte AK Parti milletvekili adayları listesindeki kabine üyeleri...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı DERYA YANIK- Osmaniye 1.sıra

Son dakika: AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu: Hangi bakan nereden aday? İşte AK Parti milletvekili adayları listesindeki kabine üyeleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VEDAT BİLGİN - Ankara 2. Bölge 1. Sıra

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