Son dakika | Başkan Erdoğan’dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN DÜNYADA OLUŞTURDUĞU YANKI

Türk Devletleri Teşkilatı olarak liderler bazında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki zirvemiz üst düzeyde gerçekleşmiş olan bir toplantıydı. Türkmenistan'da da Sayın Berdimuhamedov liderleri üst düzeyde toparlayabilme başarısı gösterdi. Burada bir şeyi özellikle vurgulamam lazım. Küresel dünyada özellikle işbirliklerinin, birlikte hareket etmenin, dayanışmanın en önemli göstergesi bu tür buluşmalardır. Bunlar pek olağan buluşmalar değil ama biz hamdolsun bu dönemde bunu başarabildik. Türk Cumhuriyetleri'nin hepsi liderler olarak buradaydılar. Burada bir konu daha var. Kan bağı ve tarihi, kültürel bağları bulunan kadim Türk milletinin bu adımları atmış olması, aramızdaki bağların çok daha güçlenmesine vesile oluyor. Böylece dünyada çok farklı bir oluşumu gerçekleştirmeye doğru gidiyoruz. Bunlar tabi bizim için hakikaten gurur vesilesi oluyor. 2013 senesinde benim bir ifadem vardı, "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" demiştim. Bu aynı zamanda tabi dünyada Türklerin böyle bir yüzyılı inşa edeceklerinin bir ifadesiydi. Biz bunu şu anda yakalamış vaziyetteyiz. Liderlerin bu noktada önemli bir konumu var. Türkmen kardeşlerimiz bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Bizlere olan muhabbetleri çok çok farklı. Türkiye'ye karşı muhabbetleri çok çok farklı. İnşallah bu bir vesiledir ve bu vesileyle de ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkartabileceğimiz bir Türkiye-Türkmenistan ilişkileri bizleri geleceğe çok daha farklı ulaştıracaktır.