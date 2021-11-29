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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok
Giriş Tarihi: 29.11.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:31

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok

Son dakika haberler: Türkmenistan seyahati ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan faiz politikası, enflasyon, asgari ücret başta olmak üzere iç ve dış siyasete ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında "Tayyip Erdoğan'ın zikzakları yok. En başından beri düşük faizden bahsediyor ve "Bu faiz inecek" diyor. Asla bu konudan taviz vermem" dedi.

MAHMUT ÖVÜR
Son dakika | Başkan Erdoğan’dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok

Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan seyahati sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'ın açıklamalarında ekonomideki gelişmeler önemli yer edinirken faizi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sırtından kaldırma kararlılığı öne çıktı. Erdoğan enflasyonun mutlaka düşeceğini belirtirken faizle mücadelede asla taviz verilmeyeceğini belirtti. Başkan'dan Asgari ücretle ilgili de önemli bir son dakika açıklaması geldi.

İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar:

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok

TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov'un davetine icabetle yaptığımız ziyareti verimli bir şekilde tamamladık. 27 Kasım'da öncelikle ziyaretimizin ikili boyutunu icra ettik. 28 Kasım'da da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Liderler Zirve Toplantısı'na iştirak ettim.

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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok

İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ

Resmi ziyaretim çerçevesinde Sayın Berdimuhamedov ile Türkiye-Türkmenistan arasındaki ilişkileri ele aldık. Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülke olarak kadim kardeşliğimizi her alanda geliştirmeye önem veriyoruz. Özellikle enerji, ulaşım, ticaret, eğitim, güvenlik, altyapı alanlarında münasebetlerimizi ilerletme gayreti içerisindeyiz. İkili ticaretimizi en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırma hedefini koyduk. Atacağımız ortak adımlarla bu hedefe ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ziyaretimde şahsıma tevdi edilen Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanını da kabul ettik. İkili ilişkilerimizi geliştirme irademizi gösteren ortak bildiriyle beraber bu seyahatte toplam 9 anlaşma imzaladık. Ayrıca ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve küresel konularda fikir teatisi yaptık. Kıymetli dostum Sayın Berdimuhamedov ile işbirliğimizi her alanda ilerletmekte kararlıyız. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesini de Türkmenistan'ın ev sahipliğinde icra ettik. Aşkabat Zirvesi ile aynı zamanda iki yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz Teşkilatın Zirve Dönem Başkanlığını da Türkmen kardeşlerimize devrettik. Zirve kapsamında teşkilatın etkinliğinin artırılması ile bölge içi ticaretin geliştirilmesini mütalaa ettik. Salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen ulaştırma sektörünün sorunlarının giderilmesi hususunu görüştük. Zorlu salgın şartlarını geride bırakabilmek için bölgesel ve uluslararası dayanışma ruhunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çektik. Özellikle terörle mücadele ve düzensiz göç meselesinde işbirliğimizi artırmamız gerektiğini de vurguladık. Bölgemizde ticaret ve ulaştırma ağlarının güçlendirilmesi başta olmak üzere teşkilatın gündemindeki temel konuları ele aldık. Yayınladığımız Aşkabat Eylem Mutabakatı ile de bu yöndeki irademizi ve atacağımız adımları ortaya koyduk.

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok

İRAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Zirve marjında İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı Sayın İmamali Rahman, Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Bu vesileyle gündemimizdeki konuları samimiyetle değerlendirme fırsatı bulduk. Son derece başarılı geçen ziyaretimin hem Türkmenistan'la hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içerisindeki ilişkilerimize katkı sağlamasını ümit ediyorum. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Berdimuhamedov'a samimi misafirperverliği için ülkem, milletim ve heyetim adına teşekkür ediyorum.

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN DÜNYADA OLUŞTURDUĞU YANKI

Türk Devletleri Teşkilatı olarak liderler bazında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki zirvemiz üst düzeyde gerçekleşmiş olan bir toplantıydı. Türkmenistan'da da Sayın Berdimuhamedov liderleri üst düzeyde toparlayabilme başarısı gösterdi. Burada bir şeyi özellikle vurgulamam lazım. Küresel dünyada özellikle işbirliklerinin, birlikte hareket etmenin, dayanışmanın en önemli göstergesi bu tür buluşmalardır. Bunlar pek olağan buluşmalar değil ama biz hamdolsun bu dönemde bunu başarabildik. Türk Cumhuriyetleri'nin hepsi liderler olarak buradaydılar. Burada bir konu daha var. Kan bağı ve tarihi, kültürel bağları bulunan kadim Türk milletinin bu adımları atmış olması, aramızdaki bağların çok daha güçlenmesine vesile oluyor. Böylece dünyada çok farklı bir oluşumu gerçekleştirmeye doğru gidiyoruz. Bunlar tabi bizim için hakikaten gurur vesilesi oluyor. 2013 senesinde benim bir ifadem vardı, "21'inci yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak" demiştim. Bu aynı zamanda tabi dünyada Türklerin böyle bir yüzyılı inşa edeceklerinin bir ifadesiydi. Biz bunu şu anda yakalamış vaziyetteyiz. Liderlerin bu noktada önemli bir konumu var. Türkmen kardeşlerimiz bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Bizlere olan muhabbetleri çok çok farklı. Türkiye'ye karşı muhabbetleri çok çok farklı. İnşallah bu bir vesiledir ve bu vesileyle de ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkartabileceğimiz bir Türkiye-Türkmenistan ilişkileri bizleri geleceğe çok daha farklı ulaştıracaktır.

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