Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca Diyarbakır adliyesi için yapılacak olan sözleşmeli zabıt katipliği sınavına müracaat eden adaylardan 2016 KPSS sınavında almış oldukları puana göre yapılan sıralama sonucunda bakanlıkça verilen (144) adet kadro sayısının 20 katı sıralamasına giren ve 09.07.2018 tarihinde ve devam eden günlerde yapılacak olan sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayları gösterir listedir.

SON ADAY 70 KPSS İLE ÇAĞIRILDI

Diyarbakır Adliyesi resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında zabıt katibi, mübaşir ve icra katibi alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Yayımlanan sonuçlara bakıldığında İcra katibi için son aday 70 KPSS ile çağrıldı. İşte isim isim liste!