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Adliyesi zabıt, , ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen öğrenin

haberi! 'nun yaptığı son dakika açıklamasına göre, zabıt katibi, ve liği ile diğer kadrolarının sonuçları açıklandı. zabıt, , mübaşir ve personel alımı sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz. Diyarbakır'da merakla beklenen ve az önce Adalet Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre isim isim Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçlarını buradan öğrenebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.06.2018 18:46 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 02:09
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Adliyesi zabıt, , ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi muzca için yapılacak olan sözleşmeli zabıt liği sınavına müracaat eden adaylardan 2016 sınavında almış oldukları puana göre yapılan sıralama sonucunda bakanlıkça verilen (144) adet kadro sayısının 20 katı sıralamasına giren ve 09.07.2018 tarihinde ve devam eden günlerde yapılacak olan sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayları gösterir listedir.

SON ADAY 70 KPSS İLE ÇAĞIRILDI

Diyarbakır Adliyesi resmi sayfasından yapılan açıklamasında zabıt katibi, ve alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına yer verildi. Yayımlanan sonuçlara bakıldığında katibi için son aday 70 KPSS ile çağrıldı. İşte isim isim liste!

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  • 54
Adliyesi zabıt, , ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
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  • 54
Adliyesi zabıt, , ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
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  • 54
Adliyesi zabıt, , ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
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  • 54
Adliyesi zabıt, , ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
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  • 54
Adliyesi zabıt, , ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
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  • 54
Adliyesi zabıt, , ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
Adalet Bakanlığı Diyarbakır Adliyesi zabıt, icra Katibi, mübaşir ve personel alımı sonuçları açıklandı! Hemen buradan öğrenin
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