Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar! Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...

86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii cemaatine kavuştu.. Bugün cuma namazının 86 yıl sonra ilk kez kılınacağı Ayasofya Camii'ne vatandaşlar akın etti. Saat 10:00 itibariyla Ayasofya Camii'nin kapıları açıldı ve vatandaşlar güvenlik noktalarından geçerek Ayasofya Camii'ne alınmaya başladı. 86 yıl sonra ilk kez kılınacak olan namaz için vatandaşlar sabah ezanı ile birlikte bölgeye akın etti. Ayasofya Camii'nin içinden ilk görüntüler...