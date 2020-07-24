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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar! Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...

Son dakika haberi: 'nde tarihi anlar! 'nin içinden ilk görüntüler...

Son dakika... 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bugün ilk cuma namazının kılınacağı 'ne vatandaşlar akın etti. Saat 10:00 itibariyla Ayasofya Camii'nin kapıları açıldı ve vatandaşlar güvenlik noktalarından geçerek Ayasofya Camii'ne alınmaya başladı. 86 yıl sonra ilk kez kılınacak olan namaz için vatandaşlar sabah ezanı ile birlikte bölgeye akın etti. Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti Ayasofya Camii cemaatine kavuştu. İşte Ayasofya Camii'nin içinden ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 13:54
Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar! Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...

86 yıl sonra cemaatine kavuştu.. Bugün cuma namazının 86 yıl sonra ilk kez kılınacağı 'ne vatandaşlar akın etti. Saat 10:00 itibariyla Ayasofya Camii'nin kapıları açıldı ve vatandaşlar güvenlik noktalarından geçerek Ayasofya Camii'ne alınmaya başladı. 86 yıl sonra ilk kez kılınacak olan namaz için vatandaşlar sabah ezanı ile birlikte bölgeye akın etti. Ayasofya Camii'nin içinden ilk görüntüler...

Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar! Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...

Açtığı dava ile Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına vesile olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, sabah.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan'a açılışı dolayısıyla duygularını paylaştı. Kandemir, "Bu günleri göstersen Rabb'ime hamd olsun" dedi.

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Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar! Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün kılınacak olan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan içerisinden fotoğraf karesi paylaştı. Fotoğraf karesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Paylaşımına bir de not düşen Vali Yerlikaya, "Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak. Misafirlerimize hoş geldiniz diyor görevli kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar! Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...

Açılış öncesi Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar! Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...

VATANDAŞLAR AYASOFYA İÇİNE ALINMAYA BAŞLANDI

Vatandaşlar, saat 10:00 itibariyle güvenlik noktalarından geçerek içine alınmaya başlandı.

Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar! Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...

AYASOFYA'YA AKIN ETTİLER

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, güvenlik noktalarına geldi.

Son dakika haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar! Ayasofya-i Kebir Camii'nin içinden ilk görüntüler...

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti.

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