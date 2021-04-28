Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

Yurt dışı seyahatlerle ilgili bir kısıtlama yok
"Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantılı uçuşları ve diğer seyahatleri yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir?" sorusuna "Yurt dışı seyahatlerle herhangi bir kısıtlama/ sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı genelgemiz de belirtildiği üzere yurt dışı bağlantılı (geliş yada gidiş) uçakla seyahat edecek yolcular yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçaklarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgelerine gerek bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.