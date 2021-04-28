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Haberler Galeri Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
Giriş Tarihi: 28.04.2021 03:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 05:49

Son dakika haberi: tam kapanma ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

Son dakika haberi... , koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak tam kapanma uygulaması hakkında vatandaşlar tarafından merak edilen soruların yanıtlarını bakanlığın internet sitesinde yayınladı.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan tam kapanma ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

Yurt dışı seyahatlerle ilgili bir kısıtlama yok

"Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantılı uçuşları ve diğer seyahatleri yapabilmeleri için seyahat izin belgesi almaları gerekli midir?" sorusuna "Yurt dışı seyahatlerle herhangi bir kısıtlama/ sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı genelgemiz de belirtildiği üzere yurt dışı bağlantılı (geliş yada gidiş) uçakla seyahat edecek yolcular yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını (geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb) yapacakları seyahatlerde, yurt dışı uçaklarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgelerine gerek bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

"Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleri için izin almak gerekli midir?" Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacağı belirtilen, "Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

Vakıf ve dernekler yardım faaliyetlerini sürdürecek

"Tam Kapanma Döneminde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir?" Sorusuna ise şu şekilde cevap verildi: "Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu amaçla Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir. Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlileri, başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır."

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır?" sorusuna "Bahse konu muafiyet ikamet izni randevusunun zamanı ve il göç idaresi müdürlüğü ile ikamet arasındaki güzergahla sınırlı olduğu ifade edilen cevapta, "Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara illerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle beraber kısıtlamaya tabi olmaksızın il göç idaresi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir" denildi.

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