Son dakika haberi | Mehmetçik’ten nokta operasyon: İşte PKK’lı teröristlerin teslim olduğu anlar

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada