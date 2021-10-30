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Haberler Galeri Son dakika haberi | Mehmetçik'ten nokta operasyon: İşte PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar
Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 11:44

Son dakika haberi | Mehmetçik'ten nokta operasyon: İşte PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar

Son dakika haberi: Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar görüntülendi.

AA
Son dakika haberi | Mehmetçik’ten nokta operasyon: İşte PKK’lı teröristlerin teslim olduğu anlar

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Son dakika haberi | Mehmetçik’ten nokta operasyon: İşte PKK’lı teröristlerin teslim olduğu anlar

Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

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Son dakika haberi | Mehmetçik’ten nokta operasyon: İşte PKK’lı teröristlerin teslim olduğu anlar

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada

Son dakika haberi | Mehmetçik’ten nokta operasyon: İşte PKK’lı teröristlerin teslim olduğu anlar

Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

Son dakika haberi | Mehmetçik’ten nokta operasyon: İşte PKK’lı teröristlerin teslim olduğu anlar

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

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