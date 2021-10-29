Giriş Tarihi: 29.10.2021 14:44Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 14:46
Son dakika: Külliye'de 29 Ekim resepsiyonu: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu başladı. Erdoğan, Devlet Erkanı, yüksek yargı mensupları ve Genelkurmay'ın tebriklerini kabul etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu sene de tokalaşma yapılmadı, gönül selamı kullanıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tebrik için Külliye'ye gelirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona katılmadı.