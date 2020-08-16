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Son Dakika! Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü
Akdeniz'de son dakika gelişmesi... Türkiye'nin sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis' için NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya'nın Demre ilçesine demirlenen, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn ve 1 römorkör ayrıldı. Yunanistan'ın Meis Adası önünde bekleyen Yunan fırkateyni de adanın önüne gece geri döndü.
Giriş Tarihi: 16.08.2020
16:16
Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
16:39
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