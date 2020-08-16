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Son Dakika! Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

'de son dakika gelişmesi... Türkiye'nin sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis' için ilan etmesinin ardından 'nın Demre ilçesine demirlenen, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn ve 1 römorkör ayrıldı. 'ın Meis Adası önünde bekleyen Yunan fırkateyni de adanın önüne gece geri döndü.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 16:39
Son Dakika! Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

'de hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. 'Oruç Reis Gemisi'nin yapacağı sismik araştırmalar için ilan edilmesinin ardından Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında 10 Ağustos'tan bu yana Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait römorkör sabit olarak beklerken, 2 fırkateyn de dönüşümlü olarak bölgede seyre çıkıyordu.

Son Dakika! Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

Geceleri 3 gemi de Demre'nin Çayağzı Limanı'nda demir atıyordu. Bugün öğle saatlerine doğru fırkateynler, arka arkaya yola çıktı ardından da römorkör, Çayağzı Limanı'ndan ayrıldı.

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Son Dakika! Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

Fırkateynlerden biri ile römorkörün, denize açılarak, yönüne doğru yol aldığı görüldü. Diğer fırkateynin de Kaş yönüne doğru giderek, Kaş önlerinde dolaşmaya başladığı öğrenildi.

Türk gemileri Antalya Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü | Video

Son Dakika! Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü

Öte yandan dün Meis Adası önünden ayrılan Yunan fırkateyninin gece geri döndüğü görüldü.

Son Dakika! Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü
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Son Dakika! Türk gemileri Demre'den ayrıldı, Yunan fırkateyni Meis'e döndü
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