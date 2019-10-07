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Sınırı'na

'nin çeşitli birliklerinden sınır hattına asker ve malzeme sevk edildi.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 23:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 23:04
Suriye Sınırı'na askeri sevkiyat

Çeşitli birliklerden takviye amaçlı sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Suriye Sınırı'na askeri sevkiyat

Yapılan ikmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

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Suriye Sınırı'na askeri sevkiyat

Konvoyun Şanlıurfa'ya doğru ilerlediği gözlendi.

Suriye Sınırı'na askeri sevkiyat
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Suriye Sınırı'na askeri sevkiyat
Suriye Sınırı'na askeri sevkiyat
Suriye Sınırı'na askeri sevkiyat
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